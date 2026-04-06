האדמו"ר מאשלג 'בני היכלא' ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל ימי חול המועד פסח בהשתתפות קהל החסידים | במהלך הטיש זימרו החסידים ניגוני דבקות בליווי כלי זמר ושיר, כשבשיאו נשא האדמו"ר אמרות קודש וביאורים בתורת הנסתר והחסידות ברום מעלת הימים | בהמשך המעמד, כמנהג ימי הפסח, חילק האדמו"ר לציבור החסידים פירות, שקדים ואגוזים (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב ערך אמש טיש בהיכל בית מדרשו בבני ברק, לרגל ימי חול המועד פסח | במהלך הטיש נשא האדמו"ר אמרות קודש ברום מעלת החג ובקדושת הזמן | עקב חומרות חג הפסח והזהירות המופלגת בחסידות, לא הוגשו מיני תרגימא כמקובל, ובמקום זאת חולקו לחסידים רק יין, סודה וביצים קשות | בסיום הטיש עברו החסידים להתברך בברכת המועד (חסידים)
שעות של קורת רוח והתעלות נרשמו בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, עת ערך סעודת ראש חודש ניסן מיוחדת לאברכי החסידות שנישאו בשנה האחרונה | במהלך השולחן נשא האדמו"ר משא הדרכה נדיר על בניית הבית היהודי על אדני התורה והחסידות • בסיום הטיש פצח האדמו"ר במחול נלהב עם כלל האברכים היקרים (חסידים)
תיעוד מרומם מטיש 'זאת חנוכה' בחצר הקודש מכנובקא בעלזא | בתיעוד ניתן להבחין באדמו"ר כשהוא חבוש בקאלפיק, מלבוש אותו החל לחבוש בעיתות מיוחדות רק בשנים האחרונות | כמנהג החסידות, שולחן הטיש נותר גלוי ללא מפה לבנה | צפו (חסידים)
במראות נדירים ומרגשים, תיעד הצלם שוקי לרר את האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, אשר שוהה בשבועות אלו בארה"ק לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי נכדתו, בעבודתו הטמירה ביום השבת, בשעות לא שעות | האדמו"ר השוהה בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך את התפילות והשולחנות הטהורים מתוך דבקות והתרוממות, עם צאת השבת, מיהר הצלם לתעד את הרגעים הנדירים של עריכת סעודת שבת שנמשכה אל תוך הלילה כשפני האדמו"ר מאירות באור קדושה | צפו בגלריה ותחושו את ריח החמין והאווירה המרוממת (חסידים)
מתוך אימת יום הדין ערך האדמו"ר ממודז'יץ הערב את השולחן הטהור בסוכה הגדולה בחצר בית מדרשו בבני ברק, לרגל ליל הושענא רבה | הרבי הרחיב בדברי תורתו ברום גדלת היום, וההכנה ל'אתה הראת' של ליל חג שמחת תורה (חסידים)
בליל שישי האחרון נהרו המונים אל מרכז חצה"ק סאדיגורה בלב שיכון ה' – איתן מושבם מקדם של אדמו"רי החסידות, לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר, לזכר שמחת בית השואבה | האווירה בסוכה הגדולה הייתה מחושמלת ולוהטת, כולה דבקות של אש קודש | השולחן המפואר, עמוס בכלי כסף לרוב כמיטב המסורת הרוז'ינאית, שימש רקע לטיש שבו המלך יושב בראש כשמימינו דודו הרה"ג פנחס שפירא, ומשמאלו דודו הרה"ג ר' שמואל זאנוויל שרף| צפו בתיעוד (חסידים)
כמדי שנה, נוהרים המוני בית ישראל אל הסוכה המרכזית של חסידות פינסק קרלין בשכונת בית ישראל בירושלים, כדי ליטול חלק ב'טיש' הנעלה של האדמו"ר | בשיאו של אחד מלילות חול המועד, הגיע הטיש לשיא של התרוממות נדירה כאשר הרבי פיזז עם לפידי אש בוערים, האדמו"ר, שהוא כהן מיוחס, רקד בהתלהבות ובדבקות עליונה לזכר שמחת בית השואבה שהתקיימה בבית המקדש, שם היו הכוהנים מפזזים עם לפידי אש בידיהם לאורם של נרות הזהב (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא זוכים להנאה רוחנית מידי ערב ב'צילא דמהימנותא' בימי חול המועד סוכות, כאשר האדמו"ר מבעלזא עורך את שולחנותיו הטהורים והמרוממים בסוכה הגדולה שהוקמה בחצר היכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים | הצלם שוקי לרר עלה לרגל, ותיעד את אחד הטישים שערך האדמו"ר באחד מלילי חול המועד (חסידים)
תיעוד ענק מעשרת ימי תשובה, ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצה"ק צאנז | החל מבדיקת אתרוגים ולולבים | אמירת סליחות באשמורת הבוקר ומנהג הכפרות ושחיטתה בערב היום הקדוש, ובהמשך בעריכת השולחן הטהור | הבדלה וקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש | קבלת קהל עם קודש תלמידי הישיבות מנתניה ומחיפה | גאב"ד מאקווא בקו"פ | משה גולשטיין תיעד את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה (חסידים)
האודיטוריום העירוני בבני ברק לבש חג לקראת יום טוב, כשהפך למרכז רוחני עבור חסידי אלכסנדר, כמדי שנה בשנה, אשר החסידות כולה מתכנסת בראשות האדמו"ר באולם זה כדי לחגוג את מועדי חודש תשרי | הצלם איתי קצב נהר הערב עם המוני החסידים לטיש נעילת החג, ומגיש תיעוד מרהיב מהשולחן הטהור (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל ערך בליל שישי האחרון את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בביתר, לרגל הילולת זקנו, האדמו"ר הרה"ק ר' שלמה מקארלין זיע"א | במהלך הטיש הרחיב הרבי במשנתו הטהורה של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | בסיום הטיש עברו כלל החסידים לברכת לחיים, כשהרבי מתייחס אישית לכל ילד שעבר בין החסידים הרבים (חסידים)
אגם ברגר, שורדת השבי, השתתפה בטיש ליל שב"ק של האדמו"ר מתולדות אהרן במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | האדמו"ר שיגר לה במיוחד שיירי קודש מהחלה | במהלך השבת היא סיפרה על חוויותיה בשבי ועל כוחה של האמונה שעזרה לה להתחזק בשמירת המצוות (חרדים)
האדמו"ר מביאלה ערך אמש (רביעי) את השולחן הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע | בטיש השתתפו מאות החסידים מכל רחבי הארץ שהגיעו למעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' | האדמו"ר נשא אמרות קודש ברום מעלת החג והשפעותיה, וכן במשנת בעל ההילולא ובמורשתו שהותיר אחריו נחלה לדורות (חסידים)
עם כלי זמר הלל ושיר ערך האדמו"ר מדארג את השולחן הטהור 'אסתר טיש' לכבוד החג והמועד ביום ראשון של חוה"מ | במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש ברום מעלת הזמן הקרובה ביותר לגאולה העתידה בקרוב ממש | החסידים עמדו על הפארנצ'עס שנוקו במיוחד לקראת חג הפסח ומאחזי היד כוסו בניילון נצמד (חסידים)
לכבוד יום שיבסר באדר, ערך האדמו"ר מבאבוב 45 את השלחן הטהור במיוחד עם תלמידי המתיבתא - שיעור ה' מישיבתו הרמה בבורו פארק | במהלך הסעודה האציל האדמו"ר ברכות לרוב לכל אחד ואחד מהבחורים שיזכה בקרוב לבנות בית נאמן בישראל (חסידים)