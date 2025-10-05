צפו בתיעוד נעלה מחצה"ק מיאלען במרכז החסידות בשכונת הסופרים בבני ברק | החל מערב יום הקדוש עת חילק האדמו"ר מיני מזונות לציבור החסידים, ועד לרגעים המרגשים עת ניגן האדמו"ר ממיאלען בכינור בטיש מוצאי יום כיפור | בהמשך הניח האדמו"ר סכך מעל גבי סוכתו (חסידים)
בצאת הצום של יום הכיפורים יצא האדמו"ר מנדבורנה אל רחבת בית מדרשו הגדול בבני ברק למעמד קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך | לאחר המעמד נכנס האדמו"ר לסוכתו, והחסידים יצאו במחול שעה ארוכה בתוף ובמחול תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות (חסידים)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
צפו בתיעוד מחצה"ק סקולען לייקווד מערב ומוצאי יום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר | החל מאמירת תשליך, עריכת מנהג הכפרות במעון קודשו, בשחיטת התרנגול, בחלוקת מיני מזונות לאחר תפילת שחרית ובהבדלה בצאת הצום (חסידים)
תיעוד מיוחד מצאת יום הקדוש בצילו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר | בעת עריכת ההבדלה נשא הראשל"צ תפילה מיוחדת לשלום עם ישראל ולהצלחת לומדי התורה | בהמשך יצא לרחובה של עיר למעמד 'קידוש לבנה' | דוד חלילי מגיש תיעוד ענק (חרדים)
צפו בתיעוד מרגעי קודש נעלים מהיכלה של חצה"ק סאדיגורה עם ערוב היום של יום הקדוש, בעת נעילת שער, כשהאדמו"ר יצא מפתח חדר התפילה של אדמו"רי החסידות, ופני קודשו נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז, בבחינת 'כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ' (חסידים)
צפו בתיעוד מרגש ממוצאי יום כיפור בהיכל ישיבת 'אור החיים' בראשות ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, שפצח בריקוד נלהב תוך מחיאת כפיים לקול שירת 'תהא השעה הזאת' • בתוככי ההיכל פרצו רגשות השמחה, לאחר חודש ועשרה ימים של סליחות ותפילות בראש קהל עם קודש (חרדים)