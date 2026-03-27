נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בזירת הנפילה בראשון לציון, ואמר: "האויבים שלנו מאיראן מנסים בדרך פחדנית, לפגוע באזרחים - זה לא יעזור להם, עם ישראל הוא עם חזק, אנחנו נתגבר על האתגרים האלה, ואנחנו נכריע את אויבינו" | תיעוד (חדשות)
אחרי שעות של דיונים, וכוחות משטרה אדירים שהתכוננו ללוות את ההריסה, עיריית ראשון לציון בראשות רז קינסטליך התקפלה ובית הכנסת יישאר על כנו | בהסכם שנחתם בין הצדדים סוכם כי ההוספה לבית הכנסת עם חדרו האישי של הרב לקבלת קהל - יישאר על כנו, בנוסף, בתוך חצי שנה העירייה תסדיר את בית הכנסת והתוספת, בהקצאה רשמית ומסודרת לטובת הרב (חרדים)
זעזוע בראשון לציון: העירייה רוצה לפרק את המבנה שהוקם בסמוך לבית הכנסת של הגאון רבי שלמה יהודה בארי – 'הינוקא' | בחצרו של הינוקא טוענים להתנכלות מצד העירייה והעומד בראשה | כך הגיבו בעירייה לטענות (חרדים)
הוקמה ישיבת "אורחות דוד" בראשון לציון בראשות הגאון הרב גד קדוש. נשיא הישיבה, הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה' הצהיר בכינוס היסוד על התגייסות אישית למען עתיד הבחורים המצוינים וקבלתם להיכלי הישיבות הגדולות המצוינות (עוחם הישיבות)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ | הוא מואשם כי צילם את ביתו של נפתלי בנט, בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, והעביר את הצילומים לסוכן זר תמורת תשלום במטבע קריפטו (חדשות)
הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'יורה דעה', השתתף אמש בהתוועדות י"ט כסלו בשכונת 'נווה דקלים' בראשון לציון | בדברים שנשא במעמד בירך הגר"ש מחפוד את המשתתפים ואמר: "באתי לשמוח בשמחתכם", והזכיר את דברי בעל התניא - בעל השמחה - שאמר: "מי שישמח בשמחתי, אוציא אותו מן המצר אל המרחב" (חרדים)
ימים אחדים לאחר שגופתו הושבה לישראל, מחר יובא למנוחת עולמים עידן שתיוי הי"ד, שנחטף ממסיבת הנובה בבוקר הטבח בשמחת תורה | מסע הלוויתו של שתיוי הי"ד ייצא בשעה 15:00 מראשון לציון ויעבור בנקודות מרכזיות עד לבית העלמין כפר מעש בסמוך לפתח תקווה - שם ייקבר (בארץ)
לכבוד בין הזמנים יצאנו אל החופים הנפרדים מהצפון ועד הדרום, ובדקנו מהם החופים הטובים, בהם תוכלו לצאת ולנפוש, בימי בין הזמנים | בדקנו, האם בשנים האחרונות הוקמו חופים נפרדים למגזר החרדי והדתי? ולמה המצוקה הקשה של העומס בחופים הנפרדים, לא באה לידי פתרון? | התחקיר המלא (בין הזמנים)
הושלמה בנייתו של ארון הקודש הגדול ביותר בעולם בקרית הישיבה "עטרת שלמה" בראשון לציון | ארון הקודש נבנה עם מעל ל-2 טון כסף טהור, כאשר חלקי הכסף המוזהבים נוצרו באמצעות בכמות עצומה של זהב טהור 24 קראט | הערב יתקיים מעמד חנוכת הארון והכנסת ספר תורה, בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבה (חרדים)