נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בזירת הנפילה בראשון לציון, והעביר מסר של חיזוק לעם בישראל.
"אנחנו נמצאים כעת בבית פרטי בשכונת מגורים שלווה בראשון לציון", אמר הנשיא, "איתנו כאן ראש העיר, מפקד המרחב של המשטרה, מפקד פיקוד העורף האזורי, נציגי המשטרה וכיבוי האש - כולם נמצאים כאן ופועלים יחד בזירה".
הנשיא סיפר כי "לפני זמן קצר אירע כאן אירוע משמעותי. מיכל ואני היינו אמורים להגיע לחמ"ל העירוני בראשון לציון, וראש העיר הביא אותנו לכאן מיד לאחר הנפילות שהתרחשו באזור.
"כפי שניתן לראות, מדובר בפצצת מצרר - אחת מהן חדרה אל תוך סלון הבית, הרסה את החלל הפנימי וגרמה נזק כבד מאוד לבית, וכמובן גם הלם גדול לבעלי הבית".
"יש לי שלושה דברים חשובים לומר", הוסיף הנשיא, "ראשית, במצב כזה ברור שלא ניתן לפתוח את מערכת החינוך ביישובים שבהם התרחשו אירועים כאלה - זה דבר שצריך להישקל בזהירות רבה.
"שנית, ברור לכולנו עד כמה חשוב להישמע להוראות פיקוד העורף - ההנחיות הללו מצילות חיים וגם כאן הן הוכיחו את עצמן.
"והדבר השלישי - אין ספק שהשלטון המקומי וכל גורמי החירום פועלים כאן בצורה יוצאת מן הכלל. שיתוף הפעולה בין הרשויות, כוחות הביטחון ושירותי ההצלה הוא מרשים ומעורר הערכה".
לסיום, אמר הנשיא: "חשוב לי גם להעביר מסר של חיזוק ועידוד - האויבים שלנו מאיראן מנסים, בדרך פחדנית, לפגוע באזרחים. זה לא יעזור להם. אני מאמין שבסופו של דבר גם העם שלהם יקום עליהם כי הם מבזבזים את כל המשאבים הלאומיים שלהם רק כדי לגרום נזק לאחרים. עם ישראל הוא עם חזק. אנחנו נתגבר על האתגרים האלה, ואנחנו נכריע את אויבינו".
