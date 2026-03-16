נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בזירת הנפילה בראשון לציון, והעביר מסר של חיזוק לעם בישראל.

"אנחנו נמצאים כעת בבית פרטי בשכונת מגורים שלווה בראשון לציון", אמר הנשיא, "איתנו כאן ראש העיר, מפקד המרחב של המשטרה, מפקד פיקוד העורף האזורי, נציגי המשטרה וכיבוי האש - כולם נמצאים כאן ופועלים יחד בזירה".

הנשיא סיפר כי "לפני זמן קצר אירע כאן אירוע משמעותי. מיכל ואני היינו אמורים להגיע לחמ"ל העירוני בראשון לציון, וראש העיר הביא אותנו לכאן מיד לאחר הנפילות שהתרחשו באזור.

"כפי שניתן לראות, מדובר בפצצת מצרר - אחת מהן חדרה אל תוך סלון הבית, הרסה את החלל הפנימי וגרמה נזק כבד מאוד לבית, וכמובן גם הלם גדול לבעלי הבית".