נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בזירת הנפילה בראשון לציון, ואמר: "האויבים שלנו מאיראן מנסים בדרך פחדנית, לפגוע באזרחים - זה לא יעזור להם, עם ישראל הוא עם חזק, אנחנו נתגבר על האתגרים האלה, ואנחנו נכריע את אויבינו" | תיעוד (חדשות)
פריט אמל"ח אותר באחד הרחובות בפרדס חנה ועורר חשד כי מדובר בחלק מחימוש מתפזר שנפל אחרי שיגור נוסף מאיראן | אלא שלאחר בדיקה מהירה התברר כי מדובר בפגז מרגמה ישן, ככל-הנראה משלל צבאי, שהושאר ברחוב במטרה להיפטר ממנו (חדשות)
בבית החולים 'שיבא' בתל השומר נקבע מותו של הפועל השני, שנפצע באורח אנוש, מפגיעת הטיל המתפצל באתר הבנייה ביהוד | הבוקר, הותר לפרסום כי שני ההרוגים הם תושבי פתח תקווה, אחד מהם הוא רוסטם גולומוב ז"ל, בן 61 (חדשות)
שני פועלים נהרגו ואדם אחד נפצע באורח קשה ואנוש במרכז הארץ לאחר פגיעה של טיל איראני, ככל הנראה מדגם 'מתפצל' | לפי הדיווחים, לא פחות משש זירות של טילי מצרר אותרו במרכז, אחת מהן גבתה כאמור את חייהם של שני פועלים באתר בנייה בעיר יהוד | האיראנים שוב גובים קורבנות ומאתגרים את ההגנה האווירית של ישראל | כל הפרטים (חדשות)
הכירו את ראש קרב המצרר, הטכנולוגיה האיראנית שמתפרקת באוויר ל-20 מטעני נפץ קטנים ויוצרת איום רחב היקף בשטח של קילומטרים | למה איראן בחרה להשתמש בטילים הללו דווקא עכשיו, כיצד ייתכן שכל פצצונת של 2.5 ק"ג מסוכנת פחות לממ"ד מאשר טיל רגיל? | שטח אש (חדשות בארץ)