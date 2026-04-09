ספר התנ"ך נשאר שלם ברכב שנשרף כליל מפגיעת הטיל

הנפילה, הפגיעה הרכבים והנס עם התנ"ך שלא נשרף ( צילום: גבריאל חכימי )

נס מדהים בזירת נפילת הטיל בפתח תקווה, שם ארבעה רכבים עלו באש בעקבות פגיעת שברי יירוט. ברכב שספג את הפגיעה הישירה ונשרף ראשון - הכל נשרף לחלוטין למעט ספר התנ"ך שנותר שלם.

כזכור, ביום שני בבוקר הופעלו אזעקות במרכז הארץ בעקבות שיגור טילים מאיראן. בפתח תקווה נפלו שברי יירוט שגרמו לשריפת מספר רכבים, שאך בנס האירוע הסתיים ללא נפגעים.

הרכבים שנשרפו ( צילום: גבריאל חכימי )

התנ"ך שלא נשרף ( צילום: גבריאל חכימי )

רגע נפילת פצצת המצרר בפתח תקווה ( צילום: לפי סעיף 27א )

בזירה אחרת בעיר, אישה ששהתה ליד רכבה, נפצעה באורח קשה. פרמדיק מד"א נועם דהן תיאר את הזירה: "כשהגענו למקום ראינו רכב עם חלונות מנופצים ובתוכו הייתה אישה בת 34 כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות קשות בגופה משברי יירוט. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".

במד"א הבהירו בהמשך כי בניגוד לדיווח הראשוני, הפצועה הייתה מחוץ לרכב בעת הפגיעה. תיעוד ממצלמת אבטחה הראה את האישה עומדת לצד הרכב כאשר הפצצה נפלה מטרים ספורים ממנה, והיא עפה מהפגיעה אך כעבור שניות ספורות נעמדת, לקחה את התיק וזזה מהרכב.