נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקדם בימים האחרונים את "תוכנית 21 הנקודות" לסיום המלחמה בעזה | לצד שחרור כל החטופים ופירוז עזה מנשק של חמאס, ישראל תסיים את המלחמה ותיסוג מעזה, ותתחייב לא לספח את יהודה ושומרון | עוד בתוכנית: ניהול עזה ביום שאחרי חמאס, שחרור מאות רוצחי יהודים בתמורה לשחרור כלל החטופים | זו התוכנית המלאה של טראמפ, ממנה התעלם נתניהו בנאומו - ועליה ידון השבוע עם הנשיא בפגישה אישית (מדיני)
הנשיא טראמפ, טוען כי נאומו בעצרת הכללית של האו"ם שובש על ידי "חבלה משולשת". בפוסט ברשת החברתית "Truth", הוא כינה את האירוע "חרפה אמיתית" ודיווח כי השירות החשאי פתח בחקירה. טראמפ טען כי תקלות במדרגות הנעות, בטלפרומפטר ובמערכת הקול סיכנו אותו ואת רעייתו, וקרא למזכ"ל האו"ם לחקור את התקרית באופן מיידי (בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה (חמישי) לניו יורק לקראת נאומו בעצרת האו"ם. בהודעה מוקלטת לפני המראתו, הבטיח נתניהו כי יפעל לסכל את כל ניסיון להכרה בינלאומית במדינה פלסטינית. הוא הדגיש כי בשיחתו עם הנשיא טראמפ, המתוכננת ליום שני, יעלו נושאים כמו השלמת מטרות המלחמה, הכרעת חמאס והרחבת "מעגל השלום" (מדיני, בעולם)
ברקע הדיווחים על הסכם ביטחוני המתקרב בין ישראל וסוריה, נשיא סוריה אחמד א-שרע הגיע הבוקר לוושינגטון הבירה לביקור רשמי בן חמישה ימים, אירוע שכמותו לא קרה עשרות שנים | הנשיא הסורי צפוי להיפגש עם עמיתו האמריקני טראמפ ביום שני ולשאת את נאומו בעצרת ביום רביעי | נתניהו אמר היום כי "אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים - יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד" (מדיני, העולם הערבי)
עצרת האו"ם השנתית נפתחת השבוע על רקע מתיחות דיפלומטית וצבאית, ובמרכזה תתקיים פגישה היסטורית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סוריה אחמד א-שרע. על פי דיווחים, השיחות נועדו לקדם הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל, מהלך חסר תקדים שטרם התרחש מזה עשרות שנים | המשלחת הישראלית תתמודד גם עם "פסטיבל פלסטיני" צפוי, לאחר שיו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן קיבל אישור מיוחד לנאום מרחוק (מדיני, בעולם)
ממשל טראמפ דחה את הוויזות ליו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ולמשלחתו לקראת דיון באו״ם, ובוחן מגבלות נוספות על משלחות מאיראן, סודאן, זימבבואה ואף ברזיל | בין ההצעות: הגבלת גישת דיפלומטים איראנים לחנויות צרכנות | מנגד, סוריה קיבלה הקלה נדירה במגבלות תנועה (בעולם)
דיווח דרמטי: נתניהו ונשיא סוריה א-שרע צפויים להיפגש בארה"ב לפני העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר, כך לדברי מקור סורי |בנוסף ציין המקור כי בפגישה שתתקיים בבית הלבן, נתניהו וא-שרע יחתמו על הסכם ביטחוני - בחסות טראמפ (מדיני)