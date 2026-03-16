השגריר באו"ם חשף נתונים מפחידים: 213 רקטות לישראל בתוך 16 שעות מלבנון

שגריר ישראל לאו"ם דני דנון, הסיר לרגע את המסכה מהפנים הצבועות של רוב הנציגים באו"ם וחשף מה עברו תושבי הצפון בתוך 16 שעות בלבד | צפו בדבריו (חדשות מלחמה)

דנון מציג את המפה (צילום: ללא קרדיט)

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הציג היום (שני) בתדרוך במטה האו"ם מפה שנחשפה בתיאום עם צה"ל.

במפה יש פירוט של 213 שיגורי רקטות שביצע לעבר ישראל בתוך 16 שעות בלבד, כולם משטח דרום לבנון מדרום לנהר הליטני, בניגוד בוטה להחלטת מועצת הביטחון 1701.

המפה שהוצגה ממחישה את היקף הירי ואת ההפרה השיטתית של החלטות האו"ם מצד חיזבאללה. במקביל, ישראל פועלת להרחבת מרחב ההגנה הקדמי שלה מול האיומים המתמשכים בגבול הצפון.

השגריר דנון: "213 רקטות בתוך 16 שעות מוכיחות שחיזבאללה ממשיך לירות בחופשיות מדרום לליטני תוך הפרה גלויה של החלטות האו"ם. ישראל פועלת כדי להרחיק את איום הטרור מגבולה ולהרחיב את מרחב ההגנה הקדמי שלה כדי להגן על אזרחיה."

