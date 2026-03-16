אוניברסיטת ג’ורג’טאון ניתקה את קשריה עם פרנצ’סקה אלבנזה, המדווחת המיוחדת של האו״ם על "מצב השטחים הפלסטיניים הכבושים", בעקבות אמירות אנטישמיות | ביולי האחרון הטילה עליה ממשלת ארצות הברית סנקציות, לאחר שתוארה על ידי מזכיר המדינה מרקו רוביו כמי שמנהלת קמפיין פוליטי וכלכלי נגד ארה״ב וישראל (בעולם)
האו"ם יספק לראשונה סיוע הומניטרי לאוכלוסייה הדרוזית שנטבחה על ידי משטרו של ג'ולאני | אחרי הפוגרום שביצעו הג'יהאדיסטים, הדרוזים נותרו ללא אוכל, מים וחשמל | הסיוע יגיע באישור חריג של ממשל ג'ולאני (חדשות, בעולם)
בצה"ל ממשיכים בגלי התקיפות ברחבי רצועת עזה | על פי ההודעה: "צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב וכלי שיט עשרות מחבלים של ארגוני הטרור ברצועה" | בהמשך טענו בעזה כי מספר עובדי האו"ם נהרגו בתקיפה | דו"צ: "לא תקפנו את מתחם האו"ם" (חדשות, צבא)
דו"ח חדש של האו"ם על אירועי מלחמת חרבות ברזל, מאשים את מדינת ישראל בהפעלת מעשים חריפים וחמורים נגד פלסטינים באופן שיטתי | בנציגות ישראל בז'נבה דחו בתוקף את הדברים: "לצה"ל יש הנחיות ברורות, ומדיניותו אוסרת התנהגויות מסוג זה" (בעולם)