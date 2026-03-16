אחרי סערת ההאזנות שפורסמה אמש, היום הגיעו למפקדת ה-CMCC בקריית גת השגריר דנון ועמיתו האמריקני מייק וולץ, שם קיבלו עדכון מבצעי על תמונת המצב בדרום ועל המוכנות למהלכים בהמשך מפי מפקד פיקוד המרכז של צבא היבשה האמריקאי, לוטננט-ג'נרל פטריק פרנק, ומפקד מפקדת התיאום לרצועת עזה, האלוף יקי דולף | כך זה נראה בתמונות (חדשות)
שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ והשגריר דני דנון, ערכו היום סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפון ובין היתר פגשו קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן (חדשות חוץ)
עצרת האו"ם השנתית נפתחת השבוע על רקע מתיחות דיפלומטית וצבאית, ובמרכזה תתקיים פגישה היסטורית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סוריה אחמד א-שרע. על פי דיווחים, השיחות נועדו לקדם הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל, מהלך חסר תקדים שטרם התרחש מזה עשרות שנים | המשלחת הישראלית תתמודד גם עם "פסטיבל פלסטיני" צפוי, לאחר שיו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן קיבל אישור מיוחד לנאום מרחוק (מדיני, בעולם)
הנשיא טראמפ התייחס לתקיפה הישראלית בקטאר והביע תקווה שהיא לא תפגע במשא ומתן לשחרור החטופים | ראש ממשלת קטאר צפוי לפגוש את טראמפ ובכירים אחרים בבית הלבן | מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה לדון בתקיפה, השגריר דנון התבטא: "או שקטאר תגרש את מנהיגי ארגון חמאס ותביא אותם לדין - או שישראל תעשה זאת, לא תהיה חסינות למחבלים" (אקטואליה)
מועצת הביטחון של האו"ם החליטה פה אחד לסיים את מנדט יוניפי"ל בדרום לבנון | משרד החוץ בירך על ההחלטה ומסר כי "המנדט יסתיים באופן סופי בדצמבר 2026 ובמהלך שנת 2027 יתפנה מלבנון, יוניפי"ל נכשל כשלון חרוץ כשלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך השנים באזור הפעילות שלו" (מדיני)
הארגון הבינלאומי IPC צפוי להציג למועצת הביטחון נייר עמדה על רעב בעיר עזה, לקראת מבצע ישראלי רחב | בישראל טוענים לשינוי קריטריונים תמוה ומזהירים מהדהוד תעמולה של חמאס | שגריר ישראל באו״ם ומתאם פעולות הממשלה בשטחים תקפו את ההכרזה בחריפות (מדיני)
שני לוחמי כח מאה החשודים בביצוע מעשה אלימות חמור במחבל נוח'בה, דורשים מהפרקליטות הצבאית להוציא הבהרה נגד הדיווח | בפניה שהוגשה באמצעות עורך דינם, הם טוענים כי חומרי החקירה מוכיחים זאת מעל לכל ספק (חדשות)
ישראל החליטה להוציא משטחה את ראש סניף סוכנות הסיוע ההומניטרי של האו"ם (OCHA) ביהודה ושומרון, ג'ונתן וויטול, בטענה למעורבות הסוכנות בקידום תעמולה אנטי־ישראלית ובקשרים עם חמאס | אלו העיצומים שנוקטת ישראל נגד הארגון של האו"ם (חדשות, מדיני)
האיש שישב מאחורי שגריר ישראל באו"ם דני דנון, הוא לא אחר קצין צה"ל בדרגת סרן שהצטרף לצוות השגרירות הישראלית באופן מיוחד | נספח צה״ל באו״ם, מונה לבקשת משרד החוץ לסייע בפעילות ההסברה בחיזוק הלגיטימציה לפעולות צה״ל בעזה. (מדיני)
מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה לדרישת 10 מדינות שאינן חברות קבועות | בהצבעה היו 14 מדינות שתמכו בהחלטה להפסיק את הלחימה ולהכניס ביוע הומניטרי ללא הגבלה | ארה"ב כחברה קבועה הטילה וטו נגד ההחלטה והנושא ירד מסדר היום (בעולם)
המצב הביטחוני השברירי בסוריה ובלבנון, וההשפעה הדרמטית על העדה הדרוזית בשני צידי הגבול, הובילו את מנהיג העדה בישראל השייח׳ מוואפק טריף, לבקר בארצות הברית ולהיפגש עם בכירים בוושינגטון ובניו יורק | בין היתר נפגש עם השגריר דני דנון (בעולם)