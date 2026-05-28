דנון מודיע על הקפאת קשרים עם משרד מזכ"ל האו"ם

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הודיע היום (חמישי) על הקפאה מוחלטת של כל המגעים הרשמיים עם משרדו של מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש. המהלך הדרמטי מגיע בעקבות החלטת המזכ"ל לכלול גופים ישראליים ב'רשימה השחורה' של הארגון העוסקת באלימות באזורי סכסוך - צעד שבירושלים מגדירים כ'חרפה מוסרית'.

על פי הודעת השגריר, ההחלטה על ניתוק הקשרים תישאר בתוקף כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון הבינלאומי. "עם מזכ"ל האו"ם הזה גמרנו", הצהיר דנון בחריפות. "גוטרש הכניס את ישראל לאותה רשימה שחורה יחד עם חמאס, דאע"ש וארגוני הטרור. זאת חרפה מוסרית שמוכיחה שהאו"ם איבד כל אמינות".

מאמצים דיפלומטיים שלא צלחו

ההודעה על החרם מגיעה לאחר שבועות ארוכים של פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מצד משלחת ישראל באו"ם. במהלך השנה האחרונה קיימו השגריר וצוות המשלחת סדרת פגישות עבודה עם נציגי האו"ם, ובמסגרתן הועברו מסמכים מפורטים, נתונים ומענה לטענות השונות שהועלו כנגד ישראל.

בירושלים מציינים כי למרות הנתונים המפורטים שהוצגו בפני גורמי האו"ם, בחר המזכ"ל להתעלם מהם ולקדם את ההחלטה להכליל את ישראל ברשימה לצד ארגון חמאס וארגונים נוספים. גורמים מדיניים בכירים מדגישים כי המהלך מהווה צעד פוליטי חד-צדדי שמתעלם מהעובדות בשטח.

דוח על פשעי חמאס - ללא תגובה

ההחלטה התקבלה ימים ספורים בלבד לאחר ששגריר ישראל שיגר מכתב רשמי לחברי מועצת הביטחון ולמזכ"ל האו"ם, שבו הציג את ממצאי הוועדה האזרחית שחקרה את פשעי חמאס נגד נשים וילדים במהלך מתקפת הפתע בשמחת תורה, ה-7 באוקטובר.

הדוח הרשמי, המבוסס על למעלה משנתיים של איסוף נתונים ותיעוד, מפרט דפוסים חוזרים של אלימות חמורה שבוצעה כלפי אזרחים מ-52 לאומיות שונות. נוכח פרסום הממצאים הללו, הדגישו גורמים מדיניים כי ההחלטה להכליל דווקא את ישראל ברשימה המדוברת מהווה צעד פוליטי שמתעלם מהמציאות.