דנון לשגריר צרפת: "כמה שילמתם לאיראן?"

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף בחריפות את המדינות שבחרו לשתף פעולה עם מנגנון הלחץ האיראני במקום להתייצב מולו, במהלך דיון סוער שהתקיים בעצרת הכללית של האו"ם בנושא חסימת מצרי הורמוז והפגיעה בחופש השיט.

הדיון התקיים לאחר שהצעת ההחלטה הבחריינית בנושא לא עברה במועצת הביטחון, על רקע המשבר הבינלאומי שנוצר בעקבות סגירת המצר האסטרטגי על ידי איראן עם פרוץ מבצע שאגת הארי.

"כמה שילמתם לאיראן?"

במהלך הדיון הפנה דנון מסר ישיר ומחריף לשגריר צרפת. "לפי דיווחים בינלאומיים, כלי שיט בבעלות צרפתית עבר במצרי הורמוז בזמן שאחרים נעצרו", אמר דנון. "אז השאלה פשוטה: כמה שילמתם לאיראן?"

השגריר הישראלי המשיך והזהיר: "כניעה לסחיטה מחזקת את מי שמאיים על העולם, היא לא עוצרת אותו. מי שמשלם היום על מעבר ישלם מחיר גבוה יותר מחר".

"טרור כלכלי"

דנון הגדיר את פעולות איראן במצרי הורמוז כ"טרור כלכלי" והדגיש כי המשך הכניעה ללחץ האיראני מחזק את מנגנון האיומים נגד הסחר הבינלאומי. "מי שמשלם לאיראן תחת לחץ לא קונה שקט, הוא מחזק את מנגנון האיומים שלה", הבהיר.

כזכור, דרך מצר הורמוז עוברים כחמישית מאספקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי העולמית. סגירת המצר על ידי טהרן הביאה לשיבוש חמור של זרימת האנרגיה העולמית ולהשפעה ניכרת על הכלכלה הבינלאומית.

פריז מכנסת 40 מדינות

במקביל לדיון באו"ם, צרפת ובריטניה כינסו פגישה של כ-40 מדינות במטרה לגבש עמדה מאוחדת בנוגע לעתיד המצר האסטרטגי. על פי מסמך רשמי שנשלח למדינות המוזמנות, הפגישה נועדה לאשר מחדש תמיכה דיפלומטית מלאה בחופש שיט ללא הגבלות במצר.

עם זאת, המדינות האירופאיות הבהירו כי הן מסרבות להצטרף למצור שהטיל הנשיא טראמפ על איראן, מחשש להיגררות למלחמה. במקום זאת, הן הביעו נכונות לסייע בשמירה על פתיחת המצר ברגע שיושג הפסקת אש מתמשכת או שהסכסוך יסתיים.

יצוין כי ישראל קיימה לאחרונה פגישה רשמית חסרת תקדים עם מארין לה-פן, מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, צעד שנתפס כביטוי לעוינות כלפי ממשל מקרון על רקע יחסו למדינת ישראל במהלך המלחמה.