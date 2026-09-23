ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא הלילה (בין רביעי לחמישי) לניו יורק לביקור בזק במיוחד, שיימשך שעות ספורות בלבד. הוא צפוי לשאת מחר (חמישי) את נאומו בעצרת הכללית של האו"ם – ולהמריא בחזרה לישראל עוד באותו היום. מדובר בלוח זמנים חריג בהשוואה לביקורים קודמים שלו בעיר, שבמהלכם נהג לקיים שורת פגישות מדיניות לצד הנאום.

"אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל ועל חיילי צה"ל מעל בימת האו"ם", מסר נתניהו לפני יציאתו. "אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם וגם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. וכן, יהיו גם הפתעות".

לוח הזמנים המתוכנן של הביקור המדיני כולל המראה הלילה לניו יורק, נאום ראש הממשלה מחר בעצרת הכללית של האו"ם, ונחיתה בחזרה בישראל ביום שישי – ערב חג הסוכות – לפני כניסת החג.