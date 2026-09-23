באורך קילומטרים: הרחפן חשף מה מסתירה אוקראינה בקו החזית? ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד אווירי שצילם מפעיל רחפן רוסי חושף היערכות אוקראינית נרחבת סמוך לקו החזית במחוז דונייצק: עשרות רחפני תקיפה מסוג FPV מוצבים בשטח לאורך ציר תנועה, כשחלקם ממתינים מראש להפעלה נגד מטרות רוסיות שיעברו באזור.

בתיעוד נראים רחפני התקיפה האוקראיניים כשהם מסודרים בשטח פתוח סמוך לנתיב לוגיסטי. לפי דיווחים אוקראיניים, הצילום בוצע באזור לימאן, שם אותרו מאות רחפנים שהוצבו לאורך הציר והמתינו לכלי רכב או לכוחות רוסיים. השיטה המתוארת בתיעוד מוכרת בשדה הקרב כ"רחפני מארב": במקום להפעיל את הרחפן באופן מיידי, הוא מוצב מראש בנקודה שבה צפויה תנועת אויב. כאשר מזוהה מטרה, המפעיל מפעיל אותו מרחוק. בדרך זו הופכים צירי תנועה ואזורים סמוכים לחזית לשדה מוקשים אווירי של רחפני תקיפה הממתינים להזדמנות.

באורך קילומטרים: הרחפן חשף מה מסתירה אוקראינה בקו החזית? - צילום: רשתות חברתיות באורך קילומטרים: הרחפן חשף מה מסתירה אוקראינה בקו החזית? | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:59

רחפני FPV הפכו לאחד הכלים המרכזיים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. גודלם הקטן, העלות הנמוכה יחסית והיכולת להפעיל אותם מרחוק מאפשרים לכוחות בשטח לתקוף כלי רכב, עמדות וציוד צבאי. בשנים האחרונות שני הצדדים הרחיבו במהירות את השימוש ברחפנים, במקביל להתפתחות אמצעי לוחמה אלקטרונית וניסיונות לפתח רחפנים עמידים יותר לשיבושים.

המלחמה הטכנולוגית מתנהלת כיום גם מתחת לגובה הטיסה של כלי הטיס המסורתיים. לפי ניתוחים עדכניים של המערכה בדונייצק, הרחפנים ולוחמת הסייבר והלוחמה האלקטרונית הפכו למרכיב מרכזי במאבק על השליטה בשטח. גורמים אוקראיניים דיווחו כי רחפנים בעלי סיב אופטי, שאינם מסתמכים על תקשורת אלחוטית רגילה, מקשים במיוחד על מערכות השיבוש הרוסיות.