חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

אירועים ביטחוניים חריגים התרחשו במהלך סוף השבוע במזרח התיכון ובארצות הברית. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עזב באופן פתאומי את מעון הנופש קמפ דייוויד במרילנד, בסמיכות זמנים לתקרית ביטחונית יוצאת דופן באזור. במקביל, המורדים החות'ים בתימן ביצעו תקיפה נרחבת בבירת סעודיה ריאד, בפעם הראשונה מאז סבב ההסלמה האחרון.

טראמפ הגיע לקמפ דייוויד בכוונה לשהות שם עד סוף השבוע, כאשר מטרת הביקור הייתה קיום סדרת דיונים ביטחוניים בנושא אפשרויות לתקיפה צבאית בתימן. אולם שהותו נקטעה באופן פתאומי כאשר החליט לחזור לבית הלבן, מבלי שפורסמה הודעה רשמית המסבירה את סיבת העזיבה המהירה. העזיבה החפוזה התרחשה בסמיכות זמנים מטרידה לתקרית ביטחונית חריגה. מטוס קרב של פיקוד הגנת האוויר והחלל של צפון אמריקה (NORAD) הוזנק ויירט כלי טיס שחדר למרחב האווירי המוגבל מעל קמפ דייוויד. חיל האוויר האמריקני אישר כי במהלך היירוט, מטוס הקרב נאלץ לעשות שימוש בירי נורים. למרות הסמיכות בין חדירת כלי הטיס לעזיבת הנשיא, גורמים אמריקניים רשמיים נמנעו עד כה מלקשור באופן ישיר בין שני האירועים. הטכנולוגיה שהצילה את הטייס באיראן ישראל גרוס | 16.09.26 הדרמה בארצות הברית התרחשה שעות ספורות לאחר שהמורדים החות'ים בתימן ביצעו תקיפה נרחבת בבירת סעודיה, ריאד. הקואליציה הסעודית אישרה כי החות'ים ניסו לתקוף את הבירה בטיל בליסטי, בניסיון התקיפה הראשון על העיר מאז ההסלמה האחרונה במלחמה עם הארגון הנתמך על ידי איראן. על פי ההודעה הרשמית, הטיל יורט בהצלחה בשעות הבוקר המוקדמות. תושבים בריאד דיווחו כי שמעו פיצוץ, ומאוחר יותר נראתה עמוד עשן סמוך לשדה התעופה. לא דווח על נפגעים או נזק. הקואליציה הוסיפה כי החות'ים ניסו גם לתקוף תשתיות אזרחיות בעיר הנמל ינבו שעל חוף הים האדום – שם מסתיים צינור נפט סעודי מרכזי – וכן בערים טאיף, בייש ופראסאן, אך הניסיונות סוכלו. החות'ים טענו קודם לכן, ללא הצגת ראיות, כי תקפו "אתרים רגישים" בריאד ומתקנים של ענקית הנפט הסעודית ארמקו בינבו, וגרמו ל"שריפות עצומות". ארמקו, חברת הנפט הגדולה בעולם, לא הגיבה לפניות לתגובה. דובר הצבא החות'י, בריגדיר גנרל יחיא סריע, מסר כי הארגון תקף באמצעות טילי שיוט וטילים בליסטיים וכן כטב"מים.

מכה

בתוך כך, בכיר בהנהגת הארגון החות'י התייחס בזלזול לטורקיה ופקיסטן, החברות לצד סעודיה ב"ברית מכה", ושיגר לעברן איום מפורש: "נכה בהן ביד של ברזל. כמו שאנחנו היום מאלפים את סעודיה, כך נאלף גם אותן".

על רקע ההתלקחות האזורית, משרד החוץ האמריקני ושגרירות ארצות הברית בישראל פרסמו אזהרות חמורות לאזרחיהם ברחבי העולם, ובפרט לאלו השוהים במזרח התיכון. בהודעות שהופצו הודגש כי על האזרחים האמריקנים לשקול מחדש כל נסיעה לאזור, וכי סביבת הביטחון נותרת "מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה ומהירה".

ההנחיות קראו לנוסעים לגלות ערנות מוגברת ולעקוב באדיקות אחר עדכונים בנוגע לפעילות נמלי תעופה וחברות תעופה, מחשש לביטולי טיסות פתאומיים, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושים נרחבים בתנועה. הרשויות האמריקניות ציינו במפורש כי "החות'ים הנתמכים על ידי איראן מעורבים בפעולות עוינות נגד ערב הסעודית, כולל תקיפות המכוונות לנמלי תעופה אזרחיים".

מעבר לאיום המקומי במזרח התיכון, האזהרה האמריקנית התרחבה גם לאיומים גלובליים מצד הציר הרדיקלי. ההודעה הבהירה כי משמרות המהפכה וקבוצות פרו-איראניות עלולים לכוון את פעילותם העוינת כלפי אינטרסים אמריקניים גם מעבר לים. "נציגויות דיפלומטיות של ארה"ב, גם מחוץ למזרח התיכון היוו בעבר מטרה לתקיפות", נכתב באזהרה, שהוסיפה כי אתרים המזוהים עם ארצות הברית ואזרחיה ברחבי העולם, כולל מוסדות ועסקים פרטיים, נמצאים תחת איום פוטנציאלי.

( צילום: משרד החוץ של ממלכת ערב הסעודית )

בימים האחרונים הצליחו החות'ים לרשום שורה של הישגים משמעותיים. כוחות הארגון התקדמו לאורך חופי הים האדום, השתלטו על העיר מוח'א ועל האי פרים האסטרטגי שבכניסה למצר באב אל־מנדב, ובכך הגדילו את האיום על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם.

גורם סעודי המקורב לבית המלוכה חשף בשיחה עם חדשות 12 את עומק התסכול בצמרת הממלכה: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים". לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם באין מפריע.