ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, חשף אירוע יוצא דופן שהתרחש במהלך ביקורו בבית הלבן בשנה שעברה, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק לו מתנה מיוחדת במינה.

בשיחה עם עיתונאית, תיאר קרני כי בסיום הפגישה פנה אליו הנשיא טראמפ ואמר: "אני רוצה לתת לך משהו מאוד מיוחד". טראמפ פתח קופסה ובתוכה היה מפתח מוזהב גדול.

"וואו, אדוני הנשיא, זה נהדר", הגיב קרני למחווה. הנשיא טראמפ הסביר לו: "כן, זה מפתח לבית הלבן. אתה פשוט מביא אותו, הם יכניסו אותך פנימה". אולם מיד לאחר מכן הוסיף טראמפ הערה מפתיעה: "אבל אולי הם יירו בך".

קרני סיכם את הסיפור מול הקהל באומרו: "וזה בערך מתמצת את מערכת היחסים שיש לנו". הקהל באולם פרץ בצחוק לשמע הדברים.