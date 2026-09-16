תקיפה איראנית שבוצעה בסוף חודש מרץ על בסיס חיל האוויר הנסיך סולטאן המשותף לאמריקאים ולסעודים הסתיימה בנזק כבד ובפציעתם של 12 חיילים אמריקנים. במהלך התקיפה הושמד מטוס שליטה ובקרה מסוג AWACS, שערכו מוערך במאות מיליוני דולרים, והוא לא שהה באותה עת במיקומו הקבוע.

על פי דיווח ברשת CNN, הצלחת התקיפה המדויקת הושגה באמצעות סיוע רוסי: 14 לוויינים רוסיים, ביניהם לוויין ריגול מתקדם, חגו מעל הבסיס זמן קצר לפני התקיפה. הלוויינים סיפקו תצלומים מפורטים, איכנו את מערכות ההגנה האווירית וצתתו לתקשורת הפנימית של הבסיס.

המודיעין הלווייני הרוסי אפשר לאיראן לזהות במדויק את מיקומו של מטוס ה-AWACS, למרות שלא חנה במקומו הרגיל, ולתקוף אותו בהצלחה. מערכות ההגנה האווירית בבסיס לא הצליחו לסכל את הפגיעה, ככל הנראה בשל המידע המדויק שהועבר מהלוויינים הרוסיים.

בארצות הברית חוששים כי מעורבות רוסיה אינה מוגבלת למקרה בודד, וכי מוסקבה מזרימה לאיראן מודיעין שוטף על נכסים אמריקניים במזרח התיכון. בין היתר, המידע מהחלל סייע לטהראן לפגוע בנכס של סוכנות הביון המרכזית (CIA) בעיר ריאד.

שיתוף הפעולה הצבאי משקף את התהדקות הברית בין שתי המדינות מאז שנת 2022. איראן סיפקה לרוסיה כטב"מים לשימוש בלחימה באוקראינה, ובתמורה קיבלה מודיעין וכטב"מים מתקדמים. במסגרת מערכה זו, תקפה ישראל מטרות בים הכספי המשמש כנתיב מעבר בין שתי המדינות.

בקרמלין דוחים באופן עקבי את הדיווחים על שיתוף מודיעין עם איראן. עם זאת, הראיות המצטברות מצביעות על שיתוף פעולה הדוק בין שתי המדינות בתחום המודיעין הלווייני והיכולות הצבאיות.

היכולות הלוויניות של רוסיה כוללות מערכות ריגול מתקדמות המסוגלות לספק תמונה מפורטת של פעילות צבאית בזמן אמת. 14 הלוויינים שהוצבו מעל הבסיס בסעודיה סיפקו מידע מדויק על מיקומי נכסים, פעילות פנימית ומערכות הגנה, מה שאפשר לאיראן לתכנן ולבצע תקיפה מדויקת.