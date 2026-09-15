חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק חשפה לאחרונה כי גורם המקושר לאיראן השתמש בבוט "קלוד" שלה כדי לאסוף ולנתח מידע על כוחות הצי האמריקאי הפרוסים במזרח התיכון.

על פי הנתונים שפרסמה החברה, הגורם האיראני השתמש בבוט הבינה המלאכותית כדי לרכז מידע ציבורי הזמין ברשת על ספינות, מטוסים ואנשי צבא אמריקאים, ולבנות על בסיסו חומרי מיקוד ומעקב מסודרים.

לאחר שאנתרופיק זיהתה את הפעילות החשודה, היא ערכה חקירה פנימית של החשבון, חסמה את הגישה שלו למערכת ושיתפה את כל המידע שנאסף עם הרשויות האמריקאיות.

המקרה מצטרף לאזהרה רחבה יותר שמעלה החברה: טכנולוגיית הבינה המלאכותית מאפשרת לגורמים עוינים להפוך מידע ציבורי ומפוזר לתמונת מודיעין מסודרת במהירות ובקנה מידה גדולים בהרבה מבעבר.

החשיפה מדגישה את החשש החדש שעולה בעקבות גל האזהרות מבכירים בתעשיית הטכנולוגיה על סכנות הבינה המלאכותית: לא רק כיצד ניתן להשתמש בה כדי לתקוף ישירות, אלא כיצד היא יכולה להפוך מידע שכבר נמצא ברשת לכלי מודיעיני רב-עוצמה בידי גורמים עוינים.