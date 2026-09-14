נשק אמריקאי בידי החות'ים: ההיערכות לקרב הגדול

המערכה בתימן מגיעה לשלב חדש ומדאיג. החות'ים, הנתמכים בידי איראן, ממשיכים לחזק את אחיזתם לאורך החוף המערבי של המדינה, תוך היערכות גוברת להתמודדות עם הכוחות המזוהים עם הממשלה באזור מאריב.

בתיעודים המופצים ברשת ניתן לראות כלי רכב צבאיים ואמצעי לחימה מתוצרת אמריקאית שנמצאים כעת בידי החות'ים, לאחר שהשתלטו על שטחים נרחבים במערב תימן.

נשק אמריקאי שנפל לידי החות'ים - צילום: רשתות ערביות נשק אמריקאי שנפל לידי החות'ים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:15

מדובר בהתפתחות בעלת משמעות סמלית ואסטרטגית כאחד: אמצעי לחימה שסופקו למחנה היריב במטרה לבלום את התקדמות החות'ים, הגיעו בסופו של דבר דווקא לידי הארגון שאותו נועדו לעצור. טראמפ טען שחולץ מההריסות – והועמד במקום ישראל גרוס | 09.09.26 פי 7 מנשיא ארה"ב: שכר דמיוני לראש ממשלה בבלי | 09.09.26 במקביל, דיווחים מתימן מצביעים על התארגנות של אנשי שבט בני חשיש והבעת נכונות להצטרף למערכה לכיוון מאריב. בתיעודים נראים טורים ארוכים של כלי רכב מסוג טויוטה עם כלי נשק מותקנים עליהם, כשהם נעים ומתכנסים באזורי המדבר.

נשק אמריקאי שנפל לידי החות'ים - צילום: רשתות ערביות נשק אמריקאי שנפל לידי החות'ים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:42

ההתפתחויות האחרונות חורגות מעבר לשינוי מקומי בחזית. בימים האחרונים הרחיבו החות'ים את שליטתם לאורך חופי ים סוף והשתלטו על העיר מוח'א, עיר נמל בעלת חשיבות אסטרטגית, וכן על האי פרים שבכניסה למצר באב אל-מנדב.

דיווחים עדכניים מצביעים על כך שהחות'ים מחזיקים כעת למעשה ברצועה נרחבת לאורך החוף המערבי של תימן.

התבססות זו מעניקה לחות'ים יתרון גאוגרפי משמעותי. באב אל-מנדב הוא אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, המחבר בין ים סוף למפרץ עדן ומאפשר תנועה ימית בין האוקיינוס ההודי לתעלת סואץ. שליטה בסביבתו אינה מבטיחה בהכרח שליטה מוחלטת בתנועה הימית, אך היא מעניקה לחות'ים יכולת להפעיל לחץ ניכר על ספינות ועל מדינות התלויות בנתיב זה.

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במשך שנים הייתה מאריב אחד המעוזים החשובים ביותר של הממשלה התימנית בצפון המדינה. החות'ים מחזיקים כבר בשטחים במערב מחוז מאריב, בעוד שהממשלה מחזיקה בעיר ובחלקים המרכזיים והמזרחיים של המחוז, הכוללים אזורים בעלי חשיבות כלכלית ואנרגטית.

אם ההיערכות החות'ית אכן תהפוך למתקפה רחבה על העיר, לא מדובר בעוד קרב מקומי. נפילת מאריב עלולה להעניק לחות'ים שליטה רחבה יותר בצפון ובמרכז תימן ולחבר בין אזורי השליטה שלהם לבין שטחים בעלי חשיבות כלכלית.

המערכה בתימן כבר אינה רק מלחמת אזרחים רחוקה. החות'ים נמצאים כיום בסמוך לאחד מצווארי הבקבוק החשובים ביותר של הסחר העולמי, בזמן שהמזרח התיכון מתמודד במקביל עם משבר אנרגיה ועם שיבושים בנתיבי שיט אחרים.

נשק אמריקאי שנפל לידי החות'ים - צילום: רשתות ערביות נשק אמריקאי שנפל לידי החות'ים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 1:07

השליטה החות'ית בחוף ים סוף ובסביבת באב אל-מנדב מגדילה את יכולתה של הקבוצה לאיים על תנועת ספינות ולהפעיל לחץ על סעודיה ועל מדינות המפרץ. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ההתקדמות החות'ית יוצרת לחץ גובר על סעודיה ומאיימת על נתיבי הסחר והאנרגיה העולמיים.

החשש מתעצם משום שבמקביל נפגע גם צינור נפט סעודי מרכזי המוביל נפט לעבר חוף ים סוף, כך שהאפשרות לשיבוש נוסף של נתיבי היצוא מעוררת דאגה בשווקים.

רכב ממוגן אמריקאי מדגם אושקוש M-ATV בידי החות'ים - צילום: רשתות ערביות רכב ממוגן אמריקאי מדגם אושקוש M-ATV בידי החות'ים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:41

מומחי ביטחון בעולם סבורים שאם החות'ים יצליחו לבסס שליטה יציבה לאורך החוף, להחזיק בעמדות סביב באב אל-מנדב ובמקביל להתקדם לעבר מאריב, הם לא רק יחזקו את מעמדם בתוך תימן. הם יקבלו מנוף אסטרטגי מול סעודיה, מול מדינות המפרץ ומול אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם.