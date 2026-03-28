הסלמה דרמטית בחזית הדרומית: בכירי החות'ים בתימן מאשרים ירי ישיר לעבר שטח ישראל ומאיימים לראשונה לסגור את מצר באב אל-מנדב. דובר צבא החות'ים מזהיר כי הכוחות ערוכים להתערבות רחבה נגד "האויב הציוני" במידה והתקיפות באזור יימשכו| האיום המתגבר (בעולם)
סוכנות ידיעות איראנית המזוהה עם משמרות המהפכה שידרה איום חדש מפי מקור צבאי איראני | "לאיראן יש את היכולת ליצור איום על האויב במצר באב אל-מנדב", אמר המקור | החות'ים הכריזו בעבר על כוונתם לתקוף כל ספינה שתעבור במצר המשמעותי למעבר סחורות (בעולם)
ענקית הספנות הדנית מחזירה בזהירות ספינה ראשונה למעבר דרך הים האדום ומצר באב אל־מנדב, לאחר תקופה ממושכת של השבתת המסלול בשל תקיפות החות'ים | אף שהמעבר האחרון עבר בשלום, גורמים בתעשייה שומרים על זהירות וקוראים ל"התקדמות מדורגת בלבד" (בעולם)
"מועצת המעבר" השולטת בדרום תימן ובנתיבי השיט הקריטיים בים האדום, מעבירה מסרים ישירים לירושלים | ההצעה: ברית אסטרטגית נגד איראן, תמורת הכרה בשאיפתם לעצמאות וגשר לממשל טראמפ | האם ישראל בדרך לשותפה חדשה בבאב אל-מנדב? (בעולם, מדיני)