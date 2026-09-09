במוסד מעריכים: מתי המשטר האיראני צפוי לקרוס

הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם השבוע רשמים מכנס MEAD היוקרתי שהתקיים בוושינגטון, ומציג תמונה של המצב האזורי במערכה מול טהרן. לדבריו, בשנים הקודמות עסק הכנס בקושי להתמודד עם זרועות הציר, אך השנה "התאפיין הכנס בסימן הקואליציה נגד איראן", כאשר כבר אין מחלוקות על הצורך בהכנעת המשטר והגדרתו כעניין המרכזי ביותר במזרח התיכון.

המסקנה המרכזית מהמפגשים, כותב סגל, היא ש"הרפובליקה האסלאמית במצב גרוע בהרבה מכפי שנראתה". עם זאת, הוא מדגיש כי התהליך עדיין צפוי להימשך זמן רב.

"תתקפו בתשע וארבעים, כי קצינים תמיד אוהבים להאריך"

בטורו חושף סגל פרטים מפי "גורם ישראלי בכיר מאוד, עכשיו על אזרחי", שתיאר על הבמה כיצד חוסלה הנהגת המודיעין האיראנית הודות לניתוח מדויק של זמני הפגישות. המודיעין זיהה פגישת מיניסטריון המודיעין שהייתה אמורה להסתיים בדיוק כשמתחילה פגישת קצינים נוספת.

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ההחלטה לתקוף התקבלה לאחר ש"מישהו הגיע עם עצה: תתקפו בתשע וארבעים, כי קציני מודיעין בכל מקום תמיד אוהבים להאריך". העצה התקבלה, הקצינים אכן האריכו את הישיבה, ולדברי סגל "כולם עלו בסערה השמימה באמצע הסקירה".

המהלכים הצבאיים משתלבים עם לחץ הולך וגובר בזירה הכלכלית. הפרשן מדווח כי "אחרי כחצי שנה של מצור אמריקני על הורמוז, ההערכה במוסד היא שאם ארה"ב לא תתעייף או תישבר, הרבעון הראשון של 2027 יראה את נפילת איראן".

סגל מביא גם את דבריו של בכיר אמריקני שהבטיח בכנס כי במצב כזה "זה יהיה מזרח תיכון חדש", ומציין כי התפיסה לפיה איראן יצאה מורווחת מהעימות נעלמה כמעט לחלוטין.

בהתייחסו להתפתחויות הפוליטיות הצפויות, מעריך סגל כי הלחץ על טהרן רק ילך ויגבר לאחר הבחירות בישראל ובארה"ב. במידה והרפובליקנים ינצחו, כותב סגל, "משוחרר, בלי בחירות נוספות בחייו הפוליטיים, טראמפ יוכל להסתער על איראן בחמת זעם", בעוד שביחס ליכולת התמרון של נתניהו בממשלת מעבר, הדברים פחות ברורים.