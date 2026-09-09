מעמד מרשים התקיים בימים האחרונים בעיר מוגאדור-אסווירא שבמרוקו, כאשר למעלה מאלפיים איש מארץ ישראל ומכל קצווי תבל הגיעו לציון יומא דהילולא רבא של הרה"ק רבי חיים פינטו זי"ע, במלאת 180 שנה לפטירתו. בראש המשתתפים עמד נכדו, האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו, נשיא ממלכת התורה "אורות חיים ומשה".

ההכנות למעמד החלו שבועות ארוכים קודם לכן. נציגי המארגנים מטעם האדמו"ר קיימו פגישות עבודה עם שליחי מלך מרוקו ועם בכירי המשרד לענייני ביטחון המדינה. במסגרת ההיערכות ניתנה הוראה מיוחדת לאפשר נחיתת מטוסים ישירה בשדה התעופה הסמוך למוגאדור, ושלטי ענק בערבית קידמו את פני הבאים. החל מיום חמישי נסגר כל האזור לתנועה, ומאות שוטרים פקחו על הצירים במשך כל השעות.

במרכז המתחם הוקם אוהל ענק שבו נערכו הסעודות. בערב יום חמישי, לאחר תפילות מנחה וערבית ברוב עם, נערך מעמד סיום כתיבת אותיות בספר תורה חדש שנכתב לעילוי נשמת בעל ההילולא. האדמו"ר התכבד בכתיבת האות האחרונה, ולאחר מכן הולבש ספר התורה במעיל רקום ומפואר והוכנס בשירה אדירה.

קודם סעודת ההילולא התעטף האדמו"ר בטלית וערך ברכת "הנותן תשועה למלכים" לכבוד מלך מרוקו, מוחמד השישי, כשהדברים מתורגמים מילה במילה לנציגי המלכות. בסעודה עצמה נכחו שליח אישי מטעם המלך, המושל האזורי ובכירים נוספים בממשל המרוקני שהגיעו בלבוש רשמי והסבו בשולחן הכבוד.

במהלך השבת עבר המעמד בהתרוממות עילאית. ביום שישי בבוקר התקיימה אמירת סליחות ותפילת שחרית, ולאחריהן נקרא הציבור לפקוד את הבית ההיסטורי של בעל ההילולא, שנשמר עד היום בבעלות המשפחה, ולשבת על כיסאו השמור.

במהלך סעודות השבת שנערכו באוהל הענק פצח הקהל בשירת זמירות ופיוטים שנכתבו על צדיקי משפחת פינטו, כשבין מנה למנה נשא האדמו"ר מדברות קודשו. סעודה שלישית התארכה אל תוך הלילה והתמזגה עם מעמד ההבדלה ופתיחת חגיגות מוצאי השבת, בליווי הפייטן בנימין בוזגלו.

שיאה של הנסיעה נרשם במוצאי השבת, כאשר ציבור האלפים צעד לעבר בית העלמין תחת אבטחה כבדה. האדמו"ר עלה לציון הקדוש, ולאחר תפילה קצרה עמד ליד הפתח במשך שעות, עודד את השירה ובירך בזה אחר זה את מאות הממתינים בשורות הארוכות.

זמן קצר לאחר חצות לילה נערך מעמד סליחות מרטיט בתוך בית העלמין. פסוקי קבלת עול מלכות שמים נשמעו למרחקים בתוך הלילה הקריר. בדברי חיזוק שנשא האדמו"ר בסיום התפילה אמר: "אנו נמצאים בקברו של הסבא הגדול, מתפללים לחיים טובים ולשלום לכל עם ישראל. המרוקאים שומעים את הסליחות שלנו ומכבדים, וזה גילוי של 'ומלכותו בכל משלה'. אנו חיים בתקופה של ניסים ובעקבתא דמשיחא, והעולם כבר מוכן לגאולה".

ביום ראשון בבוקר, בתום תפילת שחרית, יצאו שיירות האוטובוסים בחזרה לשדה התעופה, כשהמוני המשתתפים עושים את דרכם חזרה לבתיהם לקראת ראש השנה, טעונים במטען רוחני אדיר.