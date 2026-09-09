תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מהודו מציג אדם המנסה לעלות על רכבת שכבר יצאה לדרכה, כאשר בידו גיטרה והוא מנסה לאחוז בדלת הקרון. תוך כדי הניסיון הוא מאבד את האיזון ונופל אל הרווח המסוכן שבין הרכבת לרציף.

באורח נס, האיש הצליח לצאת מהמצב המסוכן ולהגיע בחזרה לאזור הבטוח. לפי התיעוד והתגובות שפורסמו, גם הגיטרה יצאה מהאירוע כמעט ללא נזק.

בסרטון רואים אותו מתקרב לרכבת הנוסעת ומשתדל לתפוס את אחת מדלתות הקרון. הגיטרה מקשה עליו לשמור על איזון, ובשלב מסוים הוא מאבד אחיזה ונופל. במשך שניות ארוכות הוא נמצא באזור המסוכן שבין הרכבת לרציף, בעוד הרכבת ממשיכה בנסיעתה.

התגובות ברשת התמקדו בעיקר בנושא אחד: המזל היוצא דופן שהיה לצדו.

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אחד הגולשים כתב כי הוא "בר מזל בצורה מטורפת", וטען כי הרווח באזור היה גדול יחסית ואיפשר לו להיחלץ. אחרים התקשו להבין כיצד אדם יכול לקחת סיכון כזה, במיוחד כשהוא מנסה לטפס על רכבת נוסעת כשהוא מחזיק גיטרה.

הרשויות בהודו מתמודדות במשך שנים עם מספר גבוה של מקרי מוות ופציעות הקשורים למסילות ולרכבות. לפי נתוני ועדת בטיחות הרכבות ההודית, במערכות הרכבת הפרבריות משתמשים מיליוני נוסעים מדי יום, כאשר חדירה למסילות ונפילה מרכבות נוסעות הן בין הגורמים המרכזיים למקרי המוות.

הוועדה מציינת כי נפילה מרכבת נוסעת אחראית לכ־21% ממקרי המוות הקשורים לחדירה למסילות.

גם נתוני הרכבות ההודיות ממחישים את היקף הסיכון. במסגרת מבצע "הצלת חיים" של כוח ההגנה על הרכבות, חולצו בשנת 2024 עד חודש נובמבר 3,298 בני אדם שניסו לעלות או לרדת מרכבת בתנועה ונקלעו לסכנת נפילה מתחת לגלגלים או למסילה.