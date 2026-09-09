מפולת קטלנית בקווקז: עשרות נעדרים מהמשמר הרוסי

המוות הלבן בקווקז: מפולת ענק קברה עשרות אנשי יחידת עלית ( צילום: רשתות חברתיות )

אסון כבד התרחש בהרי הקווקז שבדרום רוסיה, כאשר מפולת שלג וקרח אדירה פגעה בקבוצת מטפסים באזור ההררי הקשה של ערוץ בזנגי בקברדינו־בלקריה. האסון הותיר אחריו שורת הרוגים ופצועים, כאשר בין חברי הקבוצה היו גם אנשי המשמר הלאומי הרוסי שהגיעו לאזור לצורך אימוני הרים.

המפולת ירדה מהר מיז׳ירגי בשעות אחר הצהריים, סמוך לשעה 17:00 לפי השעון המקומי. מסת שלג וקרח כבדה התדרדרה במורד ההר ופגעה בקבוצה שהייתה בדרכה באזור. מדובר באזור הררי קשה במיוחד, בסמוך להר אלברוס, כאשר הפסגות במיז׳ירגי מתנשאות לגובה של למעלה מ־4,900 מטרים מעל פני הים. הקבוצה מנתה 33 בני אדם. עוצמת המפולת גרמה לאסון כבד תוך זמן קצר: 12 בני אדם נהרגו במקום, בעוד עשרות נוספים עדיין מוגדרים נעדרים על פי הדיווחים העדכניים. עשרה מחברי הקבוצה הצליחו לרדת מההר בכוחות עצמם, ושישה נפגעים הועברו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי.

המוות הלבן בקווקז: מפולת ענק קברה עשרות אנשי יחידת עלית - צילום: רשתות חברתיות המוות הלבן בקווקז: מפולת ענק קברה עשרות אנשי יחידת עלית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:41

המשמר הלאומי הרוסי אישר כי בין ההרוגים היו אנשי הארגון, אך הדגיש כי הפרסומים שלפיהם מדובר באנשי יחידת "ויטיאז" — יחידת עילית של הארגון — אינם נכונים. הארגון מסר כי הוא מסייע למשפחות ההרוגים ומעניק להן את הסיוע והזכויות המגיעות להן על פי חוק.

הקבוצה השתתפה באימוני הרים שנועדו לשפר את יכולות ההתמודדות של אנשי הכוחות בתנאי שטח קשים. על פי הפרסומים, האימונים כללו טיפוס, ניווט, שימוש בציוד הרים, טכניקות אבטחה ותנועה בשטחי שלג וסלע. לצד הקבוצה היה מדריך טיפוס ותיק, אלברט איזוטוב, שנחשב למדריך מנוסה באימוני הרים לכוחות ביטחון. גם הוא נספה באסון.

אנשי יחידת „ויטיאז” ( צילום: צבא רוסיה )

האסון עורר שאלות קשות בנוגע לתנאים שבהם התקיימו האימונים. על פי דיווחים ברוסיה, באזור היה בתוקף החל מה־4 בספטמבר אזהרה מפני תנאי מזג אוויר קשים, שכללה גשמים עזים, סופות רעמים, רוחות חזקות וסכנת מפולות בוץ באזורים ההרריים. בעקבות האירוע נפתחה חקירה בחשד לרשלנות.

כוחות החילוץ נאלצו לפעול בתנאים מסוכנים במיוחד. יותר מ־50 אנשי חילוץ השתתפו במאמצי החיפוש, תוך התמודדות עם גובה רב, שטח קשה והחשש שמפולות נוספות יתרחשו באזור. מסוקי מי־8 הוזעקו לסייע במאמצי החילוץ והפינוי.