גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש ( צילום: מסך )

פרק חדש נפתח היום ביחסים בין רוסיה לצפון קוריאה: גשר כביש המחבר ישירות בין שתי המדינות נפתח לתנועה לראשונה בהיסטוריה. הגשר משתרע מעל נהר טומן, הנמצא בגבול המשותף בין המדינות.

ראש ממשלת רוסיה מיכאיל מישוסטין וראש ממשלת צפון קוריאה פאק טה סונג השתתפו בטקס הפתיחה באמצעות שידור וידאו. לאחר הטקס החלה תנועת כלי רכב על הגשר החדש. הגשר עצמו נמשך לאורך כקילומטר אחד, וכולל שני נתיבי נסיעה. כאשר מחשבים את הכבישים ומתקני המעבר משני צדי הגבול, הפרויקט כולו משתרע על פני כמעט חמישה קילומטרים. בצד הרוסי הוקם מעבר גבול חדש עם עשרה נתיבים, שיוכל לטפל בכ-300 כלי רכב וביותר מ-2,300 בני אדם ביום כאשר יפעל במלוא התפוקה. עד כה היה קיים בין שתי המדינות חיבור יבשתי אחד בלבד: גשר הידידות, גשר רכבת שנפתח עוד בשנת 1959. הגשר החדש משנה את המצב באופן משמעותי ומאפשר לראשונה מעבר ישיר של כלי רכב בכביש בין רוסיה לצפון קוריאה.

גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש - צילום: רשתות חברתיות גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

הפרויקט תוכנן מראש. מוסקבה ופיונגיאנג חתמו על ההסכם להקמת הגשר בשנת 2024, במהלך ביקורו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בצפון קוריאה. עבודות הבנייה החלו באפריל 2025, ותוך כשנה וחצי הושלם החיבור בין שתי גדות הנהר.

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ברוסיה מציגים את הגשר בעיקר כפרויקט כלכלי ותחבורתי, שנועד להגדיל את היקף המסחר, להוזיל את עלויות ההובלה ולאפשר תנועה רציפה יותר של סחורות ואנשים בין המדינות. עבור מוסקבה מדובר גם בחיבור לכבישים המובילים עמוק יותר לתוך רשת התחבורה הרוסית.

אולם מאחורי הפרויקט התשתיתי מסתתר גם ההקשר הגיאופוליטי. מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנת 2022 הידקו מוסקבה ופיונגיאנג באופן ניכר את יחסיהן. צפון קוריאה סיפקה לרוסיה תמיכה צבאית במסגרת המלחמה באוקראינה, כולל שליחת כוחות לרוסיה, והקשרים בין שתי המדינות הפכו בשנים האחרונות לקרובים מאי פעם.