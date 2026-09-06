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מה עומד מאחורי ההחלטה?

האו"ם שינה את מפת העולם: 164 מדינות בעד, אחת נגד

האו"ם אימץ ברוב מוחץ החלטה לשימוש במפות המציגות את שטחן האמיתי של היבשות במקום המפה המסורתית המעוותת • ארה"ב התנגדה בחריפות והאשימה: "פרויקט אידאולוגי רדיקלי"

"המפה האמיתית" שהאו"ם אישר

האו"ם אימץ החלטה חסרת תקדים התומכת בשימוש במפות עולם המציגות את שטחן היחסי האמיתי של היבשות, במקום המפה המסורתית המעוותת. 164 מדינות תמכו בהחלטה, ארצות הברית הייתה המדינה היחידה שהתנגדה, ושש מדינות נמנעו.

ההחלטה מתמקדת בהיטל המפה "Equal Earth", השומר על היחס הנכון בין שטחי המדינות והיבשות. המפה המסורתית, הידועה כהיטל מרקטור, נוצרה בשנת 1569 לצורכי ניווט ימי, אך היא מעוותת באופן משמעותי את גודלן של מדינות ואזורים. אזורים הקרובים לקטבים נראים במפה זו גדולים בהרבה מגודלם האמיתי, בעוד שאפריקה ואזורים הסמוכים לקו המשווה נראים קטנים יותר. כך למשל, גרינלנד נראית במפות מרקטור עצומה ביחס לאפריקה, אף שבפועל שטחה של אפריקה גדול ממנה בכ-14 פעמים.

שר החוץ של טוגו, רוברט דוסיי, שהציג את ההחלטה בשם קבוצת מדינות אפריקה, אמר כי המהלך נועד לקדם מפות "המשמרות טוב יותר את הפרופורציות האמיתיות של היבשות". לדבריו, "מפה הוגנת אינה משנה את הגאוגרפיה של העולם, היא משנה את האופן שבו אנחנו רואים את העולם".

ארצות הברית התנגדה בחריפות להחלטה. יארינה פרנסביץ', סגנית הנציגה האמריקנית במועצה הכלכלית והחברתית של האו"ם, טענה כי מה שמוצג כעדכון תמים של הפרופורציות במפה הוא למעשה חלק מ"פרויקט אידאולוגי רדיקלי" רחב יותר. לדבריה, במקום לעסוק בבעיות ממשיות של שלום ושגשוג, האו"ם עוסק במפות מהמאה ה-16 ובקשר שלהן לרעיונות של פיצויים ו"צדק קוגניטיבי".

יצוין כי ההחלטה אינה מחייבת מדינות, בתי ספר או חברות טכנולוגיה להפסיק להשתמש במפת מרקטור, אלא מעניקה גיבוי רשמי של האו"ם למפות שוות-שטח כדרך המועדפת להצגת העולם.

ארצות הבריתאפריקהאו"םגאוגרפיה

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