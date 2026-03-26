בעוד המזרח התיכון בוער, מפקד כוחות ההגנה של אוגנדה ובנו של הנשיא משגר מסר חריף ונחרץ לעולם ולאיראן | גנרל מוהוזי קיינרוגבה מבהיר כי למרות השאיפה לסיום הסכסוך, אוגנדה לא תעמוד מהצד אם זכות הקיום של ישראל תועמד בסכנה (חדשות בעולם)
ישראל משנה את פני הגיאופוליטיקה באיזור אפריקה עם הכרה היסטורית ודרמטית בעצמאותה של סומלילנד | בעוד מדינות ערב והאיחוד האפריקאי מגיבים בגל גינויים צפוי, ישראל מבצרת נכס אסטרטגי חסר תקדים מול האיום של האויב החות'י בתימן ושליטה בציר הימי הקריטי של באב אל-מנדב (חדשות, העולם הערבי)
הבטחות הנשיא התחלפו במחסומים צבאיים: האם הלוויינים של Starlink יצליחו לעקוף את הפיקוח ההדוק של משפחת מוסווני רגע לפני הבחירות הגורליות? | כשבנו של הנשיא שולט בייבוא והצבא מחזיק במפתחות, המאבק על האינטרנט החופשי באוגנדה נראה אפסי (חדשות בעולם)
ממשלת קניה חתמה על עסקה לרכישת מערכת ההגנה האווירית SPYDER מתוצרת ענקית הנשק הישראלית רפאל. הרכישה, ששוויה מוערך בכ-26 מיליון דולר, נועדה לשפר באופן דרמטי את היערכותה של קניה מול איומים אוויריים וקרקעיים ולחזק את מערך ההגנה הלאומי שלה (בעולם)
המפגש הרשמי ברומא בין ראשת ממשלת איטליה לנשיא מוזמביק הפך לשיחת היום לאחר סצנת לחיצת היד | אך מעבר לוויראליות המפגש ציין 50 שנה לעצמאות מוזמביק ולשיתוף פעולה חקלאי ארוך טווח במסגרת התוכנית האיטלקית לפיתוח אפריקה (חדשות בעולם)
לפי דיווחים ערביים, פרויקט הטיסות נוהל על ידי חברת ייעוץ המופעלת בידי אזרח ישראלי-אירופי בתיאום עם גורמי ביטחון בישראל • כל עזתי שילם עד 5,000 דולר להאצת ההליך • הדיווח מגיע על רקע משבר בינלאומי לאחר נחיתת עזתים בדרום אפריקה ללא תיאום (בעולם, מדיני)
בזמן שבישראל בשיתוף ארצות הברית דוחפים לפירוק חמאס מנשקו, הערב דווח כי ארגון הטרור החל לאגור בשבועות האחרונים אמצעי לחימה באפריקה, תימן ובמדינות נוספות שתומכות בו | אמצעי הלחימה הללו נאגרים בהמתנה ליום פקודה, שבו הם ישונעו ויוברחו לרצועת עזה (חדשות)
היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 סיימה חקירה מורכבת שעסקה בהעברת שוחד לבכירים במדינה באפריקה, במטרה להבטיח זכייה במכרזים ביטחוניים | על פי החשד, שני ישראלים בשנות ה-50 לחייהם גרפו רווחים של עשרות מיליוני אירו (בארץ)
הצלם החב"די מאיר אלפסי, לא נח. הפעם הוא הגיע ל"צפון קוריאה של אפריקה" | זו מדינה סגורה, מסתורית ומנותקת כמעט לחלוטין מהעולם אך הוא גילה שם עולם עשיר, מפתיע ומלא בסיפורים אנושיים – כולל סיפור יהודי שכמעט ונשכח | תיעוד מצלם מהמסע המרתק (מגזין בבלי)
מהידוק שיתופי פעולה ביטחוניים באתיופיה ואריתריאה, דרך ייצוא נשק ותמיכה טכנולוגית – ועד התמודדות עם השפעות פוליטיות באוסטרליה | כך ישראל מפעילה כלים דיפלומטיים וכלכליים כדי לבסס את מעמדה בזירה הבינלאומית ולחזק את הביטחון הלאומי שלה (מגזין בבלי)
מחלום מדברי למציאות של מיליוני דולרים: הסיפור המופלא של לאראקי - המותג המרוקאי שמאתגר את ההגמוניה האירופית בעולם רכבי-העל, משלב מסורת אפריקאית עם טכנולוגיה חדישה, ומוכיח שגם מקזבלנקה יכולה לייצר את המכוניות הנדירות והיקרות ביותר בעולם (רכב)
נשיא קמרון בן ה-92 מבטיח לקמרונים ש"הטוב עוד לפניהם", לקראת הבחירות הקרובות באוקטובר בהם הוא צפוי להתמודד | פול בייה, נשיא קמרון מזה 43 שנה, הודיע אתמול בערב שיתמודד שוב לתפקיד, למרות בעיות בריאותיות מהן הוא סובל (בעולם)