במהלך סוף השבוע האחרון, מאלי נכנסה לסחרור ביטחוני שלא נראה כמותו מאז 2012. במבצע צבאי נרחב ומתואם, הצליחו כוחות המורדים להכות בו-זמנית במוקדי כוח אסטרטגיים מקצה המדינה ועד קצה, מהעיר קידאל שבצפון הקיצוני ועד לפרברי הבירה במקו שבדרום.

בלב האירועים עומד מותו של שר ההגנה של מאלי, הגנרל סאדיו קמרה. קמרה, שהיה דמות מפתח בחונטה הצבאית והאחראי הראשי על הקשרים הביטחוניים עם רוסיה, נהרג בפיצוץ משאית תופת שחדרה לביתו בפרבר קאטי, סמוך לבירה. הממשלה אישרה כי הוא מת מפצעיו בבית החולים לאחר חילופי אש קשים.

מי נגד מי? הבריתות המפתיעות במאלי

המתקפה הנוכחית במאלי חושפת שיתוף פעולה חריג בין שני כוחות שונים: JNIM – שלוחה של אל־קאעידה במערב אפריקה, ו־FLA – קואליציית מורדים טוארגים וערבים הפועלים לעצמאות בצפון המדינה.

למרות הפערים האידיאולוגיים ביניהם, שני הצדדים חברו למתקפה מתואמת בסגנון “בליצקריג”, תוך שימוש בכטב"מים מתאבדים, מכוניות תופת וכוחות קרקעיים. המטרה המשותפת: דחיקת צבא מאלי וסילוק הכוחות הזרים, בהם גם שכירי החרב הרוסים.

בשטח מדווח על הישגים למורדים: קידאל נכבשה על ידי ה־FLA לאחר נסיגת הכוחות הרוסים, בגאו מתנהלת לחימה כשחלק מהכוחות נצורים, ובמקביל הבירה במקו הותקפה ונרשמו פגיעות בבסיסים ובנמל התעופה, לצד הטלת עוצר לילי בעיר.

המדינה מנוהלת על ידי חונטה צבאית בראשות אסימי גויטה, שתפס את השלטון בהפיכה ב-2021. גויטה בחר לנתק את הקשרים עם צרפת והמערב ולהסתמך על שכירי חרב רוסים כדי להילחם בטרור. אולם, המתקפה הנוכחית מוכיחה כי ההימור על רוסיה עומד בפני שוקת שבורה, כששלטון המדינה נמצא בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלו בשנים האחרונות.

כרגע, השאלה הגדולה המרחפת מעל האזור היא האם מאלי בדרך להפוך למדינה הראשונה שנופלת במלואה לידי ברית ג'יהאדיסטית-בדלנית, ומה יהיה גורלם של הכוחות הרוסיים שנותרו בשטח.