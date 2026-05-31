מחקר חדש בהובלת אוניברסיטת פרינסטון מספק עדות ניסויית ראשונה לתופעה אקולוגית שמדענים שיערו במשך שנים: היעלמות של מין מפתח במערכת האקולוגית עלולה לגרור גל של הכחדות משניות. במקרה זה, היעלמות הפילים בסוואנות של קניה הובילה לצניחה דרמטית באוכלוסיות חיפושיות הזבל - יצורים זעירים אך קריטיים לתפקוד הסביבה.

המחקר, שפורסם ב-29 במאי בכתב העת Science, מצא כי באזורים ללא פילים נרשמה ירידה של 67% במספר חיפושיות הזבל, ירידה של 51% בביומסה שלהן, וירידה של 23% במספר המינים.

ניסוי טבעי שנמשך יותר מעשור

החוקרים ערכו את המחקר בין השנים 2021 ל-2025 במרכז המחקר Mpala שבקניה, תוך הסתמכות על פרויקט UHURU - ניסוי ארוך טווח שהחל כבר ב-2008. במסגרת הניסוי הוקמו אזורי גידור המאפשרים שליטה בגישה של אוכלי עשב גדולים, וכך ניתן היה לבודד את השפעת היעדרם של פילים.

במהלך המחקר זוהו 179 מינים של חיפושיות זבל, ונבדקה העדפתן לסוגי גללים שונים. התברר כי גללי פילים מושכים פי 1.5 עד פי 24 יותר חיפושיות בהשוואה לגללים של זברות, ג'ירפות, בקר או תאו. כשני שלישים ממיני החיפושיות באזור נמצאו קשורים לגללי פילים - נתון שממצב את הפילים כ"צומת מרכזי" ברשת האקולוגית.

עוד לפני איסוף הנתונים מהשטח, פיתחו החוקרים מודלים ממוחשבים שחזו כי היעלמות פילים תוביל להכחדה של כ-28% ממיני החיפושיות. לאחר 15 שנות תצפית, התברר כי התחזיות תואמות באופן מרשים את המציאות.

אין תחליף לפילים

החוקרים בחנו גם אזורים שבהם יש נוכחות גבוהה של בקר, אך כמעט ואין פילים. למרות זמינות גללים רבה, אוכלוסיות חיפושיות הזבל באזורים אלה נותרו נמוכות משמעותית.

"לסלק פילים זה לא רק לאבד את הפילים עצמם," הסביר פרופ' טוד פאלמר, שותף למחקר מאוניברסיטת פלורידה. "זה אומר לאבד חלק משמעותי ממגוון חיפושיות הזבל ומהשירותים האקולוגיים שהן מספקות."

פיל בוגר צורך כ-136 קילוגרם מזון ביום ומפריש עד כ-90 קילוגרם גללים - מקור מזון עצום לחיפושיות. מחקרים קודמים אף העריכו כי פיל בודד עשוי לשמש כמקור מזון עבור יותר משני מיליון חיפושיות ביום.

השלכות רחבות על המערכת האקולוגית

הירידה באוכלוסיות החיפושיות לא נותרה מבודדת. החוקרים מצאו כי פירוק הגללים האט, הפצת הזרעים נפגעה, ותהליכים חיוניים כמו מחזור חומרי הזנה ובקרת טפילים השתבשו.

"המחקר הזה מוסיף נדבך חשוב להבנה שלנו - פילים הם תשתית אקולוגית," אמר פאלמר. "הגללים שלהם מזינים קהילה שלמה של חרקים, שמבצעת שירותים בשווי של מיליארדי דולרים מדי שנה."