מהלך מפתיע של ענקית הטכנולוגיה מערער את אחד הענפים המתפתחים ביותר בתחום האקלים, שנשען כמעט כולו על רוכשת בודדת | השהיית הרכישות עשויה לשנות את מאזן הכוחות בשוק הפחמן הגלובלי ולהציב סימן שאלה על עתיד תעשיית לכידת הפליטות (כלכלה)
מחקר חדש של המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט חושף תמונה עגומה על מצבה של הצומח המקומי בגינות הפרטיות בארץ: מרבית הצמחייה שאנו מטפחים מגיעה ממזרח אסיה, אמריקה ואפריקה | החוקרים מדגישים כי מדובר בהחמצה סביבתית ותרבותית - וקוראים לעודד גינון ישראלי המבוסס על צמחי בר (סביבה)
דו"ח חדש חושף כי יותר מ־640 מיליארד טונות של קרח נמסו בשנה אחת בלבד | קצב עליית פני הים הוכפל מאז שנות ה־90, והקהילה המדעית מזהירה: אם הפליטות לא יופחתו מיד, ערים שלמות עלולות להיעלם מהמפה | בוועידת האקלים בברזיל - התנגדות פוליטית לפתרונות מחייבים (חדשות, טבע)
מתהום הנשייה לסיפור הצלחה עולמי: תכנית השימור רשמה הישג היסטורי עם 62 גורים שנולדו השנה בשבי לשונר האיברי, מין נדיר ממשפחת החתולים שהיה על סף סכנת הכחדה, וביססה את התאוששות המין ממאות בודדות לאלפי פרטים - אך המומחים מזהירים כי ללא פתרון לצוואר הבקבוק הגנטי ולסכנות בכבישים, הדרך לביטחון מלא עודנה ארוכה (בעולם, עולם החי)
האמן הבריטי דיוויד שריגלי מציג בתערוכה חדשה בלונדון ערימה עצומת ממדים של חבלים שנאספו ממרינות, מספנות, חוות רוח וגופי תעשייה ברחבי בריטניה, ומתמחר אותם ב - מיליון פאונד | שריגלי, המוכר בהומור השחור והאירוני בעבודותיו, יוצר מיצב שמבקש לעורר דיון מחודש בערכם של חומרי גלם נטושים - אך גם בניפוח מחירי היצירה העכשווית (בעולם)
מחקר חדש חושף כי שינויי האקלים גרמו ליערות הגשם הטרופיים בקווינסלנד לעבור מהיותם "ריאות ירוקות" של כדור הארץ למקור פליטת פחמן - תופעה חסרת תקדים שמעמידה בספק את יכולתם של יערות העולם לבלום את ההתחממות הגלובלית (בריאות)
גל של גילויים מבהילים באנטרקטיקה חושף מעל ל-40 מוקדי דליפה חדשים של גז מתאן - פי עשרות מהמוכר עד כה | לפי המומחים, הנתון מעיד על שינוי דרמטי ובלתי צפוי בדינמיקת הפליטות באחד האזורים הרגישים בכדור-הארץ | צוות החוקרים ייצא בקרוב למסע חפירות דחוף בניסיון למפות ולהבין את גודל הסכנה - בעוד הקרח באנטרקטיקה ממשיך להיעלם במהירות מעוררת דאגה (בעולם)
מחקר בינלאומי חדש מגלה: גודל העצים ביערות האמזונס עלה עד כה בשיעור ממוצע של 3.2% בכל עשור, הודות לעלייה ברמות הפחמן הדו-חמצני | הממצא מגיע רגע לפני ועידת COP30 שתתקיים בברזיל, כשהוא מדגיש את החשיבות הקריטית של שמירה על יערות הגשם - בפרט בעת שישנם איומים מצד ייבוש ובירוא יערות (סביבה)
המצאה אוסטרלית פורצת דרך מצילה מאות מינים כשהיא מאפשרת יצירת חללים בעצים צעירים בתוך פחות משעה - תהליך טבעי שמצריך בדרך כלל מאות שנים | הפיתוח תופס תאוצה במדינות שונות, אבל המומחים מזהירים: יש ליישם אותו לצד הגנה הדוקה על העצים הוותיקים (בעולם)
התכה מהירה של קרקעות פרמאפרוסט בקטבים משחררת תגובת שרשרת כימית שמזהמת את נהרות אלסקה במתכות רעילות וחומצה, עם השלכות חמורות לדגה, לקהילות הילידיות ולמערכת האקולוגית כולה | תהליך שמתרחש במהירות, מותיר כתמים כתומים במים והורס מהיסוד אזורים שנחשבו עד כה לבלתי נגועים והמדענים מזהירים: "אין דרך חזרה" (בעולם)
מחקר חדש מגלה כי זחלי עש הדונג, מזיקים המוכרים לכוורנים, מסוגלים לפרק פלסטיק מסוג פוליאתילן - תגלית שעשויה לסלול את הדרך לפיתוח טכנולוגיות ביולוגיות חדשות להתמודדות עם משבר הפלסטיק העולמי (איכות הסביבה)
מחקר מדעי חדש חושף: תהליך ההתאוששות של שכבת האוזון שעליו עובדים בעולם בעשורים האחרונים יגרום לאפקט התחממות גבוהה מהצפוי, ויפגע ברוב היתרונות האקלימיים של ההסכם הבינלאומי אשר קידם את הפסקת ייצור והפצת חומרים מזהמים | לצד התועלת הגדולה להגנה מקרינה מזיקה, השבת האוזון לאטמוספירה צפויה לחמם את כדור-הארץ 40% יותר מהתחזיות - ובשילוב עם זיהום אוויר בגובה הקרקע, מדובר באתגר עולמי חדש ומורכב (בעולם)
מעל לשמונים שנה לאחר מתקפת פרל הארבור,
אוניית המערכה
USS אריזונה ממשיכה להוות אתגר סביבתי משמעותי, עם דליפות נפט פעילות | הצי
האמריקני מסר: כי הוא פועל בנחישות לשימור האונייה והגנה על הסביבה הימית הסמוכה
(מעניין)