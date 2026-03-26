ידידת ישראל

מפקד צבא אוגנדה מבהיר: באם ישראל תצטרך עזרה, נעמוד לצדה

בעוד המזרח התיכון בוער, מפקד כוחות ההגנה של אוגנדה ובנו של הנשיא משגר מסר חריף ונחרץ לעולם ולאיראן | גנרל מוהוזי קיינרוגבה מבהיר כי למרות השאיפה לסיום הסכסוך, אוגנדה לא תעמוד מהצד אם זכות הקיום של ישראל תועמד בסכנה (חדשות בעולם)

הגנרל מוהוזי קיינרוגבה (צילום: העמוד הרשמי)

הגנרל מוהוזי קיינרוגבה, העומד בראש כוחות ההגנה של אוגנדה (UPDF) והוא בנו של הנשיא המכהן יוורי מוסבני, עורר סערה בינלאומית בסדרת פוסטים ברשת החברתית X. על רקע המלחמה המתמשכת וההסלמה מול , הצהיר הבכיר האוגנדי כי ארצו מוכנה להיכנס למערכה באופן פעיל כדי להגן על בעלת בריתה, ישראל.

קיינרוגבה הדגיש כי לישראל יש זכות קיום מלאה וכי ההתקפות נגדה חייבות להיפסק. לדבריו, בעוד שארצו והעולם כולו מייחלים לשקט באזור, אוגנדה לא תאפשר דיבורים על השמדת המדינה היהודית.

בציטוט רב עוצמה שזכה לתהודה רבה, כתב הגנרל:

התמיכה המופגנת של קיינרוגבה אינה מסתכמת רק בהצהרות צבאיות. לאחרונה הוא אף הכריז על תוכניות להקמת פסל להנצחת יונתן "יוני" נתניהו ז"ל באנטבה. הפסל יכבד את זכרו של מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במהלך מבצע חילוץ בני הערובה המפורסם ב-1976. אבל לא רק הצצה קלה בעמוד הטוויר הרשמי שלו מגלה שהוא נעץ ציוץ בו אמר : שמעתי שחברינו בישראל מחפשים דיוויזיה שתכבוש את טהרן. באופן אישי, אני חושב שדיוויזיה היא יותר מדי. חטיבת UPDF תעשה את העבודה במהירות.

הצהרות אלו מבצרות את מעמדה של אוגנדה כאחת מבעלות הברית הנחושות ביותר של ישראל ביבשת אפריקה בעת הנוכחית.

