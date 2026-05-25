המשטרה הטורקית פורצת למטה האופוזיציה ( צילום: מסך )

ביום ראשון האחרון, הדרמה הפוליטית בטורקיה עברה מהמסדרונות המשפטיים לרחובות המדממים. כוחות משטרה פשטו על מטה מפלגת העם הרפובליקנית (CHP) באנקרה, תוך שימוש נרחב בגז מדמיע ובכדורי גומי נגד תומכי המפלגה ובכיריה.

הפשיטה שמה קץ למצור בן שלושה ימים שבו התבצרו חברי המפלגה בתוך המבנה, לאחר שחסמו את הכניסות באמצעות אוטובוסים ורהיטים. במהלך העימותים האלימים, הושמדו דלתות, רהיטים וחלונות הקומה הראשונה, בעוד התומכים מנסים להתגונן באמצעות מטפי כיבוי אש. הרקע לאלימות הקשה הוא פסיקה שנויה במחלוקת של בית המשפט לערעורים, שביטלה את בחירתו של אוזגור אוזל ליו"ר המפלגה ב-2023 והורתה להחזיר לתפקיד את המנהיג הקודם, כמאל קיליצ'דראולו. האופוזיציה מכנה את המהלך "הפיכה משפטית" שנועדה להחליש את המפלגה לקראת הבחירות הבאות. בעוד שאוזל הוביל את המפלגה לניצחון היסטורי על מפלגתו של ארדואן בבחירות המקומיות ב-2024, קיליצ'דראולו מעולם לא ניצח בבחירות ארציות.

הקרב על עתיד המדינה

בתוך המהומה, תועד אוזל כשהוא קורע לגזרים את צו בית המשפט שהוגש לו. בצאתו מהבניין לקול תשואות תומכיו, הצהיר כי הם עוזבים רק כדי "לכבוש מחדש" את המפלגה כך שאיש לא יוכל להתערב בה שוב. למרות גשם וברד כבד, צעדו מאות תומכים יחד עם אוזל לעבר הפרלמנט, מרחק של 8 קילומטרים, כשהם נחושים להקים מחדש את המפלגה שלדבריהם "נסגרה דה-פקטו" על ידי השלטון.

הפרשנים מצביעים על כך שגל התביעות והמעצרים נגד בכירי ה-CHP, כולל ראש עיריית איסטנבול הכלוא אקרם אימאמולו, נועד לנטרל את יריביו של ארדואן לקראת מערכת הבחירות הבאה. בעוד הממשלה מתעקשת כי בתי המשפט עצמאיים, הרחוב הטורקי בוער ורואה בפשיטה המשטרתית צעד נוסף לעבר דיקטטורה מוחלטת.