ענני גז סמיכים וכדורי גומי הפכו את מטה האופוזיציה המרכזית בטורקיה לשדה קרב עקוב מדם | הפשיטה המשטרתית הברוטלית היא שיאו של משבר פוליטי חריף המאיים על רצון הבוחר ועל המפלגה שהקים מייסד המדינה (חדשות בעולם)
גורמי מודיעין מעריכים: ברית המיליארד של ארדואן וקטאר היא רק יריית הפתיחה. הציר החדש מתכנן להקים קווי ייצור חשאיים לכלי שיט אוטונומיים ש"ינעלו" את המפרץ – מהלך שעלול לדחוק את רגלי המערב ולשנות את מפת האיומים הימית לנצח | כל הפרטים בפנים (בעולם)
בטורקיה מדווחים הערב כי אבד הקשר עם מטוס פרטי שעל פי ההערכה נשא את ראש המטה הכללי של צבא לוב, מוחמד עלי אחמד אל-חדד | יחד עם הרמטכ"ל היו בכירים נוספים | המרחב האווירי של אנקרה נסגר זמנית, וכך גם נמל התעופה אסנבוגה באנקרה (בעולם, תעופה)
ראש הממשלה מזהיר: נוכחות טורקית וקטארית בעזה היא "קו אדום".הוויכוח כולל גם את השליטה הכלכלית והשיקום ההומניטרי ברצועה | בבית הלבן חוששים כי נתניהו ינסה לטרפד את מתווה העסקה מול חמאס. האמריקנים מנסים להרגיע ומבהירים: מדובר בנוכחות אזרחית בלבד (מדיני)
נשיא טורקיה רשם הפסד מוחץ בבחירות בקפריסין הטורקית כאשר מועמד האופוזיציה גבר בפער עצום על המועמד של אנקרה | המנצח, טופאן ארהורמן, מחזיק בעמדות פרו אירופאיות וגישה בדלנית מול טורקיה ורצון להתחבר לקפריסין ולאיחוד האירופי - בניגוד לקו העוין של ארדואן כלפי קפריסין (העולם הערבי)
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר בשבוע שעבר לעמיתו הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן כי יתמוך ברכישת מטוסי קרב מתקדמים, כולל F-35. בפגישה בבית הלבן נצפתה על דש מקטורנו סיכת F-22 – מטוס שאינו נמכר לחו"ל (בעולם)