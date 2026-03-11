נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן מצהיר על אחדות דתית ומזהיר מפני הרפתקאות צבאיות בשטח מדינתו | בנאום תקיף, הבהיר הנשיא כי טורקיה לא תסבול פגיעה בריבונותה ותמשיך להוות מודל עולמי לחופש דת ולדו-קיום (העולם הערבי)
משפטו הדרמטי של אקרם איממולו, ראש עיריית איסטנבול והיריב המרכזי של הנשיא ארדואן, נפתח היום תחת אישומים כבדים בשחיתות וניהול ארגון פשיעה | עם פוטנציאל לעונש מצטבר של למעלה מ-2,000 שנות מאסר, ההליך המשפטי מאיים להכריע את עתידו הפוליטי של האיש שסומן כמי שעשוי לרשת את הנהגת טורקיה (העולם הערבי)
נפילת משטר האייתוללות עלולה לערער את יציבות המזרח התיכון באופן בלתי הפיך. מניתוח האינטרסים של טורקיה, סעודיה והמלכוד הדיפלומטי הממתין לישראל, עולה תמונה מדאיגה. האם קריסת טהראן היא בשורה לעולם, או שמא פתח לכאוס אזורי חסר תקדים? יצאנו למעקב (מגזין בבלי)
ארדואן דורש את מטוסי ה-F-35 שטורקיה כבר שילמה עליהם, וטוען כי הוצאתה מהפרויקט היא "עוול" שפוגע בביטחון נאט"ו | מנגד, וושינגטון מציבה תנאי ברזל דרמטי: החמקנים המתקדמים יגיעו רק אם טורקיה תיפרד סופית מהטילים הרוסיים שברשותה (העולם הערבי)
כמו בכל פעם שנתניהו וטראמפ נפגשים, גם הפעם קדמו לפגישה תחזיות הרות אסון: "הפעם זה יהיה שונה", אמרו פרשנים שביבי הוא לא "כוס התה שלהם", בלשון המעטה | גם הפעם הם טעו, כאשר בשיא אמר טראמפ אמר על נתניהו ש"בלעדיו מדינת ישראל לא הייתה קיימת", ואף הבטיח ש"החנינה בדרך" | נתניהו מכיר את הכבוד שרוכש לו האיש החזק בעולם, ויודע לתעל את זה לצרכיה הקיומיים של ישראל: חמאס ואיראן | בין ארדואן לעזה והמקלות שתוקע נתניהו בגלגלי הדיפלומטיה של טראמפ - זה מה שקרה השבוע במאר א-לאגו (סקירה, מגזין בבלי)
לאחר פסגת ראשי המדינות באיזור השבוע בירושלים, בטורקיה הגיבו היום באמצעות כלי תקשורת שבשליטת הרודן ארדואן, שם נכתב כי כלל גופי הביטחון במדינה רואים מהיום את ישראל כאיום מספר אחת שיש לטורקיה | בכיר ישראלי המכיר היטב את טורקיה מסביר, כי באנקרה נערכים למלחמה מול ישראל (חדשות, בעולם)
התביעה בטורקיה הגישה כתב אישום נגד ראש העיר איסטנבול אכרם אימאמאולו - שנחשב ליריבו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן | התביעה ציינה כי כתב האישום משתרע על פני תקופה של 10 שנים, ונמצא "נזק למדינה בשווי 160 מיליארד לירות טורקיות" | התובע דורש יותר מ-2,000 שנות מאסר (העולם הערבי)
תיעוד דרמטי שמתפרסם בשעות האחרונות ברשתות החברתיות מציג מטוס תובלה של צבא טורקיה נופל בסחרור מגובה רב עד להתרסקות הבלתי נמנעת | המטוס נראה נופל בסחרור ומותיר אחריו שובל לבן משני כנפיו, עד לרגע הפיצוץ | ארדואן דיווח על הרוגים ואמר כי הוא "עצוב" מהמקרה | תיעוד (בעולם)
מזה שנים שטורקיה מנסה להצטייד במטוסי F-35 מתקדמים, מטוסים שישראל כידוע כבר מחזיקה מזה שנים ומעניקים לה יתרון במרחב האווירי של המזרח התיכון | כעת, לאחר שהסכם הפסקת האש נחתם בזכות קשריה המפוקפקים עם חמאס, אנקרה דורשת "תשלום מזומן" מהנשיא טראמפ (חדשות, מדיני)
בזמן
הפסקת האש בין ישראל לחמאס,
נפתח נתיב סיוע הומניטרי
רחב לעזה ובראשו עומדת טורקיה.
12 ארגוני סיוע טורקיים
מפעילים ספינות,
משאיות ומטוסים שמעבירים
לרצועה מזון,
מים וציוד רפואי בהיקף
עצום (העולם
הערבי)
נשיא טורקיה רשם הפסד מוחץ בבחירות בקפריסין הטורקית כאשר מועמד האופוזיציה גבר בפער עצום על המועמד של אנקרה | המנצח, טופאן ארהורמן, מחזיק בעמדות פרו אירופאיות וגישה בדלנית מול טורקיה ורצון להתחבר לקפריסין ולאיחוד האירופי - בניגוד לקו העוין של ארדואן כלפי קפריסין (העולם הערבי)
טורקיה תעביר בשבועות הקרובים סיוע צבאי לצפון סוריה, במטרה שישמש לטובת לחימה נגד חמושים כורדים בסמיכות לגבול עם טורקיה, כך דווח בשם גורמים טורקיים | לפי הדיווח, תוכנית הסיוע תכלול בין היתר מערכות הגנה אווירית, מכוניות משוריינות, ציוד ארטילרי ורחפנים (מדיני, העולם הערבי)
לראשונה מזה שנתיים, המדינה האיסלאמית החברה בנאט"ו וידידה קרובה של חמאס משתתפת בשיחות המשא ומתן | לאור הקירבה של ארדואן לאחים המוסלמים, לא ברור אם המהלך בוצע על דעתה של ישראל - או נכפה על ידי הנשיא טראמפ | חשוב להכיר: זה "רב המרגלים" הטורקי שמשתתף בשיחות המשא ומתן (מדיני)
ארדואן הורה לבחון את חידוש טיסות טורקיש איירליינס לנתב"ג – בעקבות מחמאות מטראמפ ומעורבותו במגעים לסיום המלחמה בעזה | לפני 7 באוקטובר פעלו בין ישראל לטורקיה 16 טיסות יומיות – והיעד נחשב לאהוב במיוחד על הישראלים (בעולם)