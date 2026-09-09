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מתיחות במפרץ הפרסי

צוללת אמריקנית נתפסה במפרץ: מה באמת קרה שם?

משמרות המהפכה האיראניות הכריזו על תפיסת כלי שיט תת-ימי אמריקני במצרי הורמוז; הפנטגון מציג גרסה שונה לחלוטין ומדבר על תקלה טכנית

משמרות המהפכה האיראניות פרסמו הודעה על תפיסת כלי שיט תת-ימי בלתי מאויש של צבא ארצות הברית במצרי הורמוז. לדברי האיראנים, מדובר בצוללת מהמתקדמות והחכמות ביותר שסופקו לחיל הים האמריקאי השנה, והתפיסה בוצעה בעקבות "מבצע מודיעיני ארוך ומורכב".

הפנטגון מציג תמונה שונה לחלוטין. דובר משרד ההגנה האמריקאי הבהיר כי כלי השיט שנתפס הוא דגם ישן יותר שסבל מתקלה טכנית ויצא מכלל פעולה למעלה מ-24 שעות לפני שנפל לידי האיראנים. "הרחפן התקול לא נשא רכיבים רגישים", הדגיש הדובר, והוסיף כי הכלי "עסק בסקר מים אזוריים לתמיכה בפעולות מתמשכות".

במערכת הביטחון האמריקאית הדגישו כי הרחפן הפגום "לא אסף נתונים רגישים ולא נשא ציוד סונאר או מכ"ם מסווג". הצהרה זו עומדת בניגוד מוחלט לטענות האיראניות שפורסמו בתקשורת הממלכתית של טהרן, לפיהן "לכודנו אחת הצוללות המודרניות, החכמות והבלתי מאוישות ביותר של הצבא האמריקאי הטרוריסטי בכניסה ל".

כלי השיט הוא מסוג Dive-LD באורך 5.8 מטרים, מתוצרת חברת אנדוריל הקליפורנית. הצוללת הבלתי מאוישת מסוגלת לצלול לעומק של עד 6,000 מטרים ולפעול באופן עצמאי במשך עשרה ימים. עלותו של כלי מסוג זה מוערכת בכ-2.5 מיליון דולר.

חברת אנדוריל אישרה את אובדן הצוללת, אך הבהירה כי האירוע אינו מהווה מכה טכנולוגית. "Dive-LD היא מערכת אוטונומית ניתנת להפעלה, כלומר היא תוכננה מלכתחילה לפעול בסביבות מסוכנות שבהן אובדן הרכב הוא אפשרות צפויה", ציין דובר החברה.

איראןמשמרות המהפכההפנטגוןצוללתמצרי הורמוז

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