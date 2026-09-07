נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם בחשבון ה-Truth Social שלו הדמיה של מדים חדשים המיועדים לחיל החלל האמריקני, שאותו הקים בשנת 2019. ההדמיה, שנראית כמי שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, מציגה עיצוב כהה ומחודש למדי החיל.

המדים החדשים כוללים כובעי מצחייה כהים, מגפי עור גבוהים וטוניקות בצבע אפור-חלל. לטענת הנשיא, העיצוב נגזר מהמדים המופיעים בסרט "גברים בחלל" משנת 1997. אלא שהסרט עצמו משתמש בדימויים נאציים בולטים, ותואר על ידי הבמאי שלו, פול ורהובן, כחזון אירוני של "אוטופיה פשיסטית".

בתיאור ההדמיה נכתב כי המדים נוצרו "בהשראת המשמעת והפונקציונליות של מדי גברים בחלל", וכי הם "משודרגים עבור שומרי תחום החלל". פלטת הצבעים כוללת "אפור חלל", "שחור חצות", "אפור כסף" ו"שחור סטן".

ורהובן, הבמאי ההולנדי שגדל תחת הכיבוש הנאצי בסמוך לבסיס צבאי גרמני, אמר בריאיון לעיתון הגרדיאן בשנת 2022: "החלטתי לעשות סרט על פשיסטים שאינם מודעים לפשיזם שלהם". הוא הוסיף כי היצירה עוסקת באופן ספציפי ב"פוליטיקה אמריקאית".

הבמאי ביסס את עבודתו על סרטי תעמולה פשיסטיים כמו "ניצחון הרצון", והלביש את השחקן ניל פטריק האריס במה שתיאר בעצמו כסגנון של מדי אס-אס. מבקר של הוושינגטון פוסט ציין בשנת 1997 את "האופנה הנאצית הברורה" של הסרט, בעוד שבמגזין הלוס אנג'לס טיימס נכתב כי האסתטיקה בסרט "נגזרה מגרמניה הנאצית".

התלבושת המוצעת כוללת טוניקות כהות ומחויטות, כובעי מצחייה ומגפיים גבוהים בהשראת לבוש צבאי קולנועי. אף על פי שהתלבושת אינה כוללת את מעיל העור הארוך שהופיע בסרט, היא נשענת על אותם אלמנטים מרכזיים.

המדים הרשמיים הקיימים כיום בחיל החלל מציגים טוניקה רחבה יותר בהתאם ללבוש הצבאי המודרני, שנסגרת באלכסון בחזית באמצעות שישה כפתורים. הכפתורים מסמלים את מעמדו של חיל החלל כזרוע השישית של צבא ארצות הברית.

הפרסום עורר סערה ברשת החברתית, כאשר גולשים ופרשנים הצביעו על הדמיון המחשיד בין המדים המוצעים לבין מדים נאציים. טראמפ לא התייחס עד כה לביקורת.