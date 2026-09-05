השגריר האמריקני בישראל, מייק האקבי, ערך ביקור בעיירה הפלסטינית תורמוס עיא שבאזור רמאללה, זאת בעקבות אירועי אלימות שהתרחשו לאחרונה על ידי מתיישבים קיצונים וכתובות נאצה ואיומים שרוססו כנגדו.

בביקור, שבו ליוו את השגריר נציגים מהמחלקה הקונסולרית של השגרירות והגנרל האמריקני שון סאלין שעומד בראש מנגנון התיאום הביטחוני, תיעד האקבי בעצמו באמצעות טלפון נייד מתיישבים שהגיעו שוב לאזור בית שעליו מתנוסס דגל ארצות הברית, בית שאליו ניסו לפלוש בעבר.

השגריר הבהיר בצורה חד-משמעית כי אין כל תוכנית ישראלית או אמריקנית לעקור פלסטינים תושבי עזה בניגוד לרצונם. כמו כן הדגיש כי מעשי פשיעה וטרור מצד מתיישבים אלימים ביהודה ושומרון חייבים להיתקל בענישה חמורה ובמיצוי הדין.

הביקור של השגריר האמריקני בתורמוס עיא התקיים על רקע נתונים לפיהם כ-80 אחוזים מתושבי העיירה, המונים כ-3,000 נפש, הם בעלי אזרחות אמריקנית. במהלך הסיור בשטח היה השגריר עד לניסיון נוסף של מתיישבים להגיע לנכסים של תושבים מקומיים.

האקבי תיעד את האירוע במכשיר הנייד שלו ופרסם את הסרטון בחשבונותיו ברשתות החברתיות, כשהוא מציין כי מדובר במעשים פליליים ומבישים של קבוצת מסיגי גבול הפועלת בחוצפה. השגריר טרח להבהיר כי קבוצה זו אינה מייצגת את הרוב המוחלט של הציבור בישראל, והעריך כי 99 אחוזים מהישראלים אינם שותפים להתנהגות זו.

במסיבת עיתונאים שקיים במקום, התייחס האקבי בהרחבה לנושא ואמר כי מעשים אלו כנגד אזרחים אמריקנים מהווים סוג של טרור לכל דבר. השגריר קרא לרשויות אכיפת החוק בישראל לפעול בנחישות, להבטיח את ביטחון התושבים הפלסטינים ולהביא למיצוי הדין עם העוברים על החוק.

דבריו החריפים הגיעו לאחר שבימים שקדמו לביקור רוססו כתובות נאצה ומסרים מאיימים כנגדו במסגד בכפר בזאריה באזור שכם, בתגובה לגינויים שהוציא בעקבות אירועי פשיעה לאומנית בכפר קוסרה. השגריר התייחס לכתובות הנאצה בציניות וציין כי הפורעים לפחות אייתו את שמו כראוי והודו במעשיהם.

לצד ההתייחסות לאירועים ביהודה ושומרון, נשאל השגריר על התבטאויות של גורמים מדיניים בישראל בנוגע לעתיד רצועת עזה, ובמיוחד על תוכניות שהוזכרו בדבר עידוד הגירה. האקבי הבהיר לכתבים כי אין כל תוכנית ישראלית או אמריקנית המבקשת לכפות עקירה או פינוי של תושבים מעזה בניגוד לרצונם. יחד עם זאת, הוא ציין כי קיימת פתיחות רעיונית לכך שאם תושבים יבקשו לעזוב מרצונם החופשי, יש לאפשר להם לעשות זאת, שכן כפייה על אנשים להישאר במקום שאינם מעוניינים בו אינה ראויה.

במקביל לסיור השגריר, במערכת הביטחון, במשטרה ובשירות הביטחון הכללי ממשיכים בחקירת ההפרעות וההתפרעויות האלימות שאירעו לאחרונה בכפרים קוסרה וג'אלוד. במסגרת הפעילות המבצעית והחקירתית, הוחרמו כלי רכב ששימשו לפי החשד את המשתתפים בהתפרעויות, ובמערכת אכיפת החוק מעריכים כי בימים הקרובים יבוצעו מעצרים של חשודים מרכזיים שזהותם כבר מוכרת לגופי הביטחון.