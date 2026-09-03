( צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 )

בימים אלה מתגברים המאמצים מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו לשכנע את הרמטכ"ל ושר החוץ לשעבר גבי אשכנזי להצטרף לשורות מפלגת הליכוד, כך על פי דיווח של יהודה שלזינגר באתר 'וואלה'. הפניות מתרבות בעוד השעון מתקתק לקראת המועד האחרון להגשת הרשימות לכנסת.

על פי הדיווח, גורמים שונים פועלים בימים אלה כלפי אשכנזי בניסיון לשכנעו להסכים להצעה. בין הפונים אליו נמנים מספר ראשי ערים הקרובים למפלגת השלטון, הפועלים בשליחות הנהגת הליכוד. המטרה: להביא את אשכנזי לקבל מקום שריר ברשימת המפלגה מידי ראש הממשלה עצמו. בהנהגת הליכוד רואים בהצטרפותו האפשרית של אשכנזי נכס משמעותי. שילובו של הרמטכ"ל לשעבר עשוי להעניק למפלגה משקל ביטחוני ניכר ולחזק את מעמדה בקרב הבוחרים, בשל הניסיון הצבאי והמדיני הרב שצבר במהלך השנים. המאמצים הנוכחיים אינם חדשים. כבר במערכת הבחירות של שנת 2022 נעשו ניסיונות קודמים לשלב את אשכנזי במפלגת הליכוד. באותה עת פנה אליו איש עסקים המקורב לראש הממשלה עם הצעה לשריון ברשימה, אך אשכנזי דחה את ההצעה. כמעט רשמי: המגעים להעברת גוטליב לעוצמה יהודית בשלב מתקדם דוד קליין | 14:06 מלכודת אש של טראמפ באיראן: מבוכה שקורעת את הבית הלבן יהודה גליקמן | 15:53 הקשר בין השניים אינו חדש. לאורך השנים התקיימו ביניהם מפגשים ושיחות בנושאים ביטחוניים. בשנת 2020 אף טען אשכנזי בפומבי כי נתניהו הציע לו לכהן כשר הביטחון, עדות לקשרים הממושכים בין השניים. כעת, כאשר מועד סגירת הרשימות מתקרב, המאמצים הגיעו לשיאם. מדובר בניסיון להשיג הכרעה של הרגע האחרון שתשנה את מפת המועמדים בליכוד ותוסיף למפלגה דמות ביטחונית בכירה.

גבי אשכנזי ( צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90 )

שר הביטחון כץ והרמטכ"ל זמיר ( צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון )

נקודה נוספת הראויה לציון: אשכנזי משמש כיום כנשיא קבוצת חברות סייבר ישראליות הפועלות מרעננה ומספקות שירותי תמיכה לצבא קטאר. על פי חשיפה שפורסמה ב-TheMarker, החברות עוסקות בהכשרת חיילים קטארים בתחום הסייבר כשמונה שנים, כאשר במסגרת הפעילות הוקמו שני מתחמי לימוד בתוך בסיסי צבא בדוחה.

קשרים אלה עשויים להוות נושא לדיון במסגרת השיקולים הפוליטיים, במיוחד לאור הרגישות הציבורית ביחס ליחסי ישראל עם קטאר בתקופה האחרונה. עם זאת, מהחברה נמסר כי הפעילות מוגבלת לתחום ההגנה בלבד ולא להתקפה, וכי אין בכך מניעה חוקית.

השאלה המרכזית כעת: האם המאמצים המתגברים של ראש הממשלה יצליחו הפעם לשכנע את אשכנזי להסכים, או שהרמטכ"ל לשעבר ימשיך לדחות את הפניות. התשובה תתברר בימים הקרובים, עם סגירת הרשימות הסופית.