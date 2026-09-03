במסגרת משימת כשרות לבדיקת מפעל המתמחה בשיווק דגי טונה, יצא מומחה הכשרות הגאון הרב יוסף דורפמן לאקוודור, שם ביקר בספינת דייג לטונה. הרב הגיע לספינה באמצעות מסוק ותיעד את הביקור.

במהלך הסיור עבר הרב דורפמן בין חדרי הספינה השונים, ביקר בחדרו של רב החובל ובמטבח, והציג את המקום ממנו מורידים את רשתות הדיג אל תוך בריכות המים לצורך דיג הדגים.

לאחר שהדגים עולים לספינה, הם מועברים למכולה בעלת קיבולת של 70 טון, ושם מתבצע תהליך המיון. בהמשך הסיור ירד הרב למקום בו ממוקמות בריכות הטונה בספינה.

"אני אראה לכם משהו", מסביר הרב דורפמן בתיעוד, "תמיד שואלים שאלות על כבוש. כל העמודים האלו, יש להם תא. הם מזרימים מים קרים עם מלח שמגיע למינוס 14 מעלות כדי להקפיא את הדגים. אין קשר בין בריכה לבריכה, הם עושים מיונים לפני. אחרי שהם ממיינים אותם, אז זה עובר הקפאה בתוך התאים. אחרי שהדגים קופאים, המים יוצאים. יש חלוקה בתאים, זה לא מחובר אחד לשני. כל מקום כזה פה יש איזה משאבה, מעבירים את המים אחד לשני, אבל זה לא מחובר ביחד. זאת אומרת, יש הפרדה מוחלטת בין תא לתא".

בסיום הביקור הציג הרב את נקודת הירידה של הדגים לאחר הדיג ואת מקום ביצוע המיון. בפרק הבא של התיעוד צפויה הצגה של ספינה שחזרה מדיג.