התרגשות רבה שוררת היום בקרב יהדות ארה"ב לקראת מפגש חשוב ונדיר שיתקיים בשעות אחר הצהריים בבירת ארצות הברית. משלחת מיוחדת של מנהיגי עולם התורה והחסידות תגיע לשיחה בלשכה הסגלגלה בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית, מר דונלד טראמפ. הפגישה, שאורגנה במשך חודשים ארוכים על ידי מר מרטין מרקס, איש הקשר לענייני היהדות בבית הלבן, תאגד סביב שולחן אחד את מרבית מנהיגי היהדות החרדית באמריקה.

בין המשתתפים בפגישה החשובה: האדמו"ר מסאטמר (מהר"א), אחיו האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י), האדמו"ר מבאבוב ,האדמו"ר מויז'ניץ מונסי , ראש ישיבת 'בית מדרש גבוה' בלייקווד הגאון רבי מלכיאל קוטלר, והרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי שיגיע בשליחות אביו האדמו"ר מסקווירא. על פי ההסדרים שנקבעו, אל חדר הפגישה עצמו יכנסו האדמו"רים, בניהם ועסקן אחד מכל חצר, בעוד שאר המלווים ימתינו מחוץ לחדר.

בבתי האדמו"רים השונים נקבע לוח זמנים מדויק ומתואם היטב לקראת הנסיעה לבירה. במעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל (מהר"א), תתקיים תפילת שחרית בשעה 8:00 בבוקר, וכעבור שעתיים יצא האדמו"ר מביתו לשדה תעופה סמוך. ההמראה במטוס פרטי מתוכננת לשעה 10:30, כשהאדמו"ר מלווה בבנו הבכור הרה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים , אב"ד סאטמר ווילאמסבורג. המטוס יגיע לנמל התעופה הבינלאומי 'רונאלד רייגן' בוושינגטון, והגעה לבית הלבן צפויה בסביבות השעה 12:00 בצהריים.

באותה שעה, אחיו האדמו"ר מסאטמר מויליאמסבורג (מהרי"י), יתפלל שחרית מוקדם יותר, בשעה 7:15 בבית המדרש שבמעון קודשו, וימריא בשעה 10:30 במטוס פרטי של הנגיד ר' ליפא פרידמן. עמו יטוסו בנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים והעסקן הרב משה דוד נידקמאן. על אותו מטוס יעלה גם מרן האדמו"ר מבאבוב , בליווי בנו הבכור הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם והעסקן ר' יואל רוזנפלד. פרט מעניין: למרות שהאדמו"ר מסאטמר מויליאמסבורג נמצא בימי שבע ברכות של נכדו שנישא השבוע, ולכן נוהג ללבוש שטריימל לאורך כל השבוע, לפגישה בבית הלבן יגיע בכובע רגיל.

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי יתפלל שחרית בשעה 7:30 בבוקר, ומיד לאחר מכן יצא לדרכו לוושינגטון במטוס פרטי של הנגיד ר' צבי אלימלך פיש, בליווי בנו הבכור הרה"צ רבי יעקב יוסף הגר ומנכ"ל המוסדות ר' יעקב דוד רוזנברג.

לאחר סדרת בדיקות ביטחוניות מקיפות בבית הלבן, תיפתח כעבור שעה וחצי קבלת הפנים הרשמית בלשכת הנשיא. הפגישה, שאורכה המשוער כחצי שעה, תוקדש להעלאת נושאים חשובים העומדים על הפרק.

הכנות רבות קדמו למפגש זה. בימים האחרונים התקיימו התייעצויות ענפות בבתי מנהיגי הציבור. במוצאי שבת האחרון נפגש הגאון רבי מלכיאל קוטלר במעונו של האדמו"ר מסקווירא יחד עם הגאון רבי אברהם ברומברג, כדי לדון בעניין חיוני של פדיון שבויים שיועלה בפני הנשיא.

כמו כן, בבית האדמו"ר מסאטמר (מהר"א) התקיימה ישיבה ממושכת עם הרה"ג רבי יעקב שפירא. במעון האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י) נפגשו עסקנים של בתי הסוהר הפדרליים כדי להעלות את מצוקת האסירים היהודים. גם בחסידות באבוב התכנסו ראשי העסקנים באסיפה מיוחדת בראשות האדמו"ר לתכנן את פרטי ההשתדלות.

לצד ההשתדלות בענייני השעה והעלאת מצוקות הפרט והכלל, יביעו גדולי ישראל את הכרת הטוב העמוקה של הציבור החרדי לנשיא טראמפ על עמידתו לצד הקהילה היהודית. גורמים בבית הלבן מציינים כי הפגישה מהווה חלק ממהלך רחב של הממשל להידוק הקשרים עם הציבור האורתודוקסי.

מיד עם סיום המפגש, כעבור שעה, בסביבות השעה 14:30, יעשו המנהיגים את דרכם חזרה לשדות התעופה ומשם למעונות קודשם.

כלל הציבור החרדי בארה"ב נושא תפילה כי יתקיים "ותתן לב המלכות עלינו לטובה" והפגישה תישא פירות מבורכים