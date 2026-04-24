הרב אריה מלכיאל קוטלר משמש כראש ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד שבניו ג'רזי, אחת הישיבות הגדולות והמשפיעות ביותר בעולם היהודי. הרב קוטלר ממשיך את מורשת משפחתית עשירה של הנהגה תורנית, ומוביל את אחת ממוסדות התורה המרכזיים בארצות הברית. תפקידו כולל הנהגה רוחנית של אלפי תלמידים והשפעה רחבה על עולם הישיבות בכלל.

בחודשים האחרונים בולטת פעילותו הנרחבת של הרב קוטלר בנושא משבר הגיוס וחיזוק עולם התורה בישראל. במהלך ביקור בירושלים נפגש עם הגאון רבי עזריאל אויערבאך, שם דנו בחרדה על גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה והישיבות. הרב קוטלר הביע התנגדות נחרצת לניסיונות לחוקק חוק גיוס עם פשרות, והדגיש את הסכנה המאיימת על עולם הישיבות.

הרב קוטלר מוביל מאמצים נרחבים לגיוס תמיכה כספית עבור לומדי התורה בארץ ישראל. במסגרת זו השתתף בסדרת עצרות חיזוק בשיקגו, העיר השלישית בגודלה בארצות הברית, יחד עם משלחת של גדולי תורה. המעמדים נועדו לגייס תמיכה רחבה דרך קרן עולם התורה, ארגון המוקדש להחזקת לומדי התורה בארץ הקודש.

בפגישה דרמטית עם ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, הרב קוטלר מתח ביקורת על השקט היחסי במגזר החרדי נוכח גזירת הגיוס הקשה. במהלך השיחה הסביר מדוע לדעתו קיים איסור הלכתי ללכת לצבא, תוך התייחסות לנושאים רגישים הקשורים לשמירת הקדושה בקרב תלמידי הישיבות.

ישיבת לייקווד תחת הנהגתו של הרב קוטלר משמשת כמרכז רוחני מרכזי גם לקהילות חסידיות. האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, במהלך שהותו בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו על טהרת הקודש, ערך ביקור מכובד בישיבה. הרב קוטלר והרב דוד שוסטל קידמו את האדמו"ר בכבוד הראוי והרחיבו בשיחה תורנית מעמיקה, המדגימה את מעמדו המרכזי בעולם התורה.

הרב קוטלר פעיל גם בנושאים של שמירה על טהרת המחנה בעידן הטכנולוגי. בכינוס היסטורי במנהטן, בו השתתפו מספר אדמו"רים כולל האדמו"ר מבאבוב, הרב קוטלר סייע בגיוס מיליוני דולרים לטובת ארגון 'טעג' - ארגון לסינון אינטרנט כשר בארה"ב. האירוע הדגים את יכולתו לאחד כוחות שונים בעולם החרדי למען מטרות משותפות.

פעילותו הרחבה של הרב קוטלר משקפת את תפקידו כמנהיג רוחני בעל השפעה בינלאומית, המשלב בין הנהגת ישיבה גדולה לבין מעורבות פעילה בסוגיות מרכזיות העומדות על הפרק בעולם התורה. מעמדו כראש ישיבת לייקווד מקנה לו פלטפורמה להשפעה רחבה על קהילות יהודיות בארצות הברית ובישראל כאחד.