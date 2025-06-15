דיון נוקב והכרעה דרמטית: שוב בג"ץ נגד עולם התורה | הנציג הספרדי של דגל התורה עורק לטובת החרד"לים | סיקור מיוחד: מפת הקעמפים בעולם הישיבות | מתקפה חזיתית ואולטימטום: אבוטבול לא עושה הנחות לסמוטריץ' | התעלומה בקמעפ של סקווירא: הרבנים יצאו מהטבילה עם זקן כחול (מעייריב)
תאונת דרכים קטלנית בכביש מהיר סמוך לעיירת מונסי שבניו יורק גבתה את חייה של ילדה חרדית בת 4 ופצעה קשה אברך חסידי ושני ילדים נוספים. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתם | מסע הלוויית הילדה תצא מבית האדמו"ר מסקווירא בשעה הקרובה (דיין האמת)
אבל כבד בשיכון סקווירא, במהלך יו"ט שבועות נפטר לבית עולמו הרה"ח ר' ישראל בנימין ברגר ז"ל, מדמויות ההוד בחסידות סקווירא ומקורבי האדמו"ר, נפטר בגיל 63 לאחר מחלה קשה. הוא היה ידוע כאדם תמים ופרוש שלמד ספרי חסידות בשקיקה, ושימש בקודש את בנו של האדמו"ר | נטמן ביו"ט שני, ביום היארצייט של אמו ע"ה (דיין האמת)