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24 שעות לפני שהשליח נפגש עם טראמפ: האברך מסקווירא שוחרר מהכלא צבאי

שמחה בחסידות סקווירא: אברך שנעצר בניסיון להסדיר מעמדו הצבאי לקראת נסיעה לרבו בחגי תשרי, שוחרר היום מכלא 10 • מחר יכניס את בנו הבכור בבריתו של אברהם אבינו ע"ה • בתוך כך: בנו של האדמו"ר מסקווירא שליט"א צפוי להגיע מחר לפגישה עם הנשיא טראמפ ולדבר על מצב בני התורה בארץ

כלא 10 (צילום: יהודה גליקמן)

שמחה רבה השתררה היום (יום רביעי) בחסידות סקווירא עם שחרורו של האברך יצחק כהן מכלא 10, יממה בלבד טרם שמחת ברית המילה לבנו הבכור המתוכננת מחר בירושלים.

האברך נעצר בתחילת השבוע לאחר שהגיע למחנה יותם באילת במטרה להסדיר את מעמדו הצבאי. מטרתו הייתה לאפשר יציאה לחו"ל לקראת חגי תשרי, כדי להימצא בצילו של רבו, האדמו"ר מסקווירא בארה"ב. אולם במקום זאת הוא נעצר, הועבר להליכים צבאיים ונגזרו עליו שבעה ימי מאסר בכלא הצבאי.

החשש כי האברך לא יוכל להשתתף בברית בנו הבכור הניע עסקנים ועורכי דין לפעול במרץ רב להסדרת עניינו בדחיפות. המאמצים הנמרצים הניבו תוצאות, והאברך שוחרר היום, מספר ימים קודם לתום תקופת המאסר שנגזרה עליו. מחר בבוקר יעמוד האברך המרוגש לצד משפחתו ויכניס את בנו הבכור בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.

במקביל, האדמו"ר מסקווירא, רבו של האברך, הוזמן להשתתף מחר בפגישה עם נשיא ארה"ב במסגרת משלחת של אדמו"רים ורבנים. על פי הידוע כעת, צפוי כי האדמו"ר ישלח במקומו את בנו הבכור, הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בעוד שהגעתו האישית של הרבי עצמו עדיין אינה ודאית. הרבנים צפויים לדון עם הנשיא במצבם של בני התורה בארץ הקודש.

דונלד טראמפגיוס חרדיםיצחק כהןחסידות סקווירא

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