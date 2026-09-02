באבל כבד התקיימה אתמול (יום ג') הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל, שהסתלק בארצות הברית לאחר אירוע רפואי קשה שבעקבותיו אושפז במצב אנוש במנהטן. הסתלקותו בגיל 61 בלבד הותירה את עולם החסידות בתדהמה ואבל עמוק.

ארונו של הרבי זצ"ל הובא לארץ, ומסע ההלוויה יצא מבית המדרש שברחוב דוד הראובני בירושלים. בין המספידים: אחיו האדמו"ר מביאלה בני ברק שפתח את ההספדים, אחיו האדמו"ר מביאלה בית שמש, האדמו"ר רבי שלמה בוסו, ורבנים נוספים שהביעו את גודל האבדה.

תמונה מרגשת במיוחד נראתה כאשר תלמידים רבים שהרבי זצ"ל קירב אותם בחום ובמסירות לעבודת השם, סירבו להינחם ובכו בכי מר על מיטתו בפרידה קורעת לב. בראש המלווים בדרך להר הזיתים, שם נקבר בחלקת אבותיו הקדושים מבית ביאלה, צעד גיסו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א.

לאחר הקבורה שבו האדמו"רים האבלים לבית האבלים, שם סעדו סעודת הבראה והחלו לשבת שבעה.

נודע כי במהלך ביקורי הניחומים התייחד האדמו"ר מביאלה בני ברק לשיחה ארוכה עם בנו היחיד של הנפטר, הרה"צ רבי יחיאל יהושע. בחוגי החסידות מעריכים כי השיחה עסקה בהמשך הנהגת הקהילה, וכי כבר בתום השבעה צפוי הבן להיות מוכתר כממשיך דרכו של אביו זצ"ל בהנהגת החסידות.