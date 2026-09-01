ישועה נפלאה התרחשה לפני כשבועיים בבית משפט באנטוורפן שבבלגיה, כאשר יהודי שעמד בפני משפט חמור זכה לזיכוי מוחלט מכל האישומים, בניגוד לכל התחזיות המשפטיות.

היהודי, תושב אירופה, נקלע לסבך משפטי מורכב מול רשויות העיר אנטוורפן בעקבות עניינים כספיים. התיק שנפתח כנגדו היה מסוג הקשים ביותר, וכל עורכי הדין העריכו כי הסיכויים להימנע מעונש מאסר בפועל של מספר שנים היו כמעט אפסיים.

בימים שלפני המשפט שהה דודו של הנאשם בארץ הקודש. כשהבין את חומרת המצב בו נמצא אחיינו, עלה לירושלים עיר הקודש ונכנס למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, כדי להזכיר את שמו לישועה ולרחמים.

האדמו"ר התעמק בפרטי העניין, שאל על פרטי התיק והסעיפים המשפטיים, ולאחר ששמע את כל הפרטים ביקש מהמשב"ק להביא מארון הקודש את טבעות הלולב. כידוע, כמנהג בית קרעטשניף, ביום הושענא רבא כאשר מסירים את הטבעות מהלולב, מניחים אותן לשמירה בתוך ארון הקודש.

לאחר שהובאו הטבעות, נטל האדמו"ר שתיים מהן, מסרן לדוד והורה לו להעבירן לאחיינו כדי שיחזיק בהן בעת הדיון. האדמו"ר הוסיף ונתן ברכה לדוד, ואמר לו שהאחיין יכול להיות שקט לגמרי, ובעזרת השם יתברך ייצא לחלוטין מהסבך.

הדיון התקיים לפני כשבועיים ביום שני בבוקר בבית המשפט בבלגיה, כשהנאשם נושא עמו את טבעות הלולב שקיבל מהאדמו"ר.

כבר באותו ערב נדהמו המתפללים בבית המדרש לראות את האיש חופשי, לאחר שבאופן בלתי צפוי כלל, השופטים ביטלו את כל האישומים והטענות שהועלו נגדו והורו על זיכויו המוחלט.