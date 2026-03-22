בישיבת קרעטשניף י-ם באלעד ציינו את סיום מסכת קידושין במעמד רב רושם | הבחורים נבחנו על המסכת אצל הגאון רבי חיים פיינשטיין ורבני העיר אלעד, ששיבחו את בקיאותם | במעמד השתתפו רבני הישיבה והורי התלמידים | בשיא המעמד הופיע נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, שנשא דברות קודש וחילק תעודות הוקרה למצטיינים | המעמד נחתם בריקודים לכבודה של תורה (חסידים - עולם הישיבות)
ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בעיר בית שמש, שם קבע מזוזה בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק | בשיחת הקודש בטיש הלחיים עמד הרבי על חשיבות הקמת בית של תורה וחסד, בהמשך סייר בשטח הבנייה של בית המדרש החדש שיוקם עבור החסידים בעיר (חסידים)
מראות הוד משושן פורים בבירה, מעריכת השולחן הטהור "משתה היין" של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, בו הלהיב האדמו"ר את קהל החסידים באופן בלתי יתואר כשהוא מקפץ על כיסאו בדבקות עילאית בבורא עולם • לצדו של האדמו"ר על שולחן המזרח הסבו בני משפחתו ובראשם חתניו האדמו"ר מפיטסבורג והאדמו"ר מאלעסק בית שמש • צפו בתיעוד המרהיב מרגעי ההתעלות (חסידים)
בערוב היום של חמישה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף י-ם את שולחנו הטהור לרגל היום הגדול |במהלך הטיש הוגשו לפני הקודש מטובי פירות ארץ ישראל ובהם שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ. רגעים של התעלות נרשמו כאשר האדמו"ר ניגש לברך על הפירות בכוונה גדולה ובעמידה, כמנהג הקודש של אדמו"רי השושלת | לאחר מכן עברו החסידים בסך לפני האדמו"ר כדי לקבל פירות לברכה (חסידים)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען, ששהה לראשונה השבוע בארה"ק מאז עלותו על כס ההנהגה, לקראת שמחת נישואי בנו, ביקר בהיכלם של אדמו"רי ורבני ירושלים | צפו בתיעוד ממעמד קבלת פנים בבית מדרשו של דודו האדמו"ר מסקולען ירושלים, ביקור מרומם אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ואצל דודו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מנדבורנה במעונו של ש"ב האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בביתו במרכז החסידות בירושלים | במהלך השיחה הרחיבו בסיפורי צדיקים ועבדות הוד ממאורי החסידות בימי האורה של ימי החנוכה | לאחר ברכת לחיים נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר נחת אמש בארה"ק | במעמדי קודש שנערכו לכבודו התייחס האדמו"ר לגזירת הגיוס המרחפת על בני התורה, והצהיר: "באתי לעמוד לימין לוחמי מלחמות השם נגד גזירת הגיוס הנוראה - ישנם אלו שמנסים לעשות פשרות ומוכנים להצביע על חוק שחצי מהעם היהודי בארה"ק ילך לצבא - פשרות בגיוס הן שמד!"| צפו בתיעוד ענק מעמדי ההוד של היום הראשון בצל הקודש (חסידים)
בעיה"ק ירושלים נחגגה שמחת בר המצווה לבן הרב אלימלך וייס, משב"ק ויד ימינו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור, ובראשם האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, שאף ערך טיש לחיים מיוחד לרגל השמחה, וחילק פירות לברכה למשתתפים | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת חגי ומועדי תשרי נבנתה אוהל ענק ברחבת ביהמ"ד הגדול של חסידות קרעטשניף י-ם, במרכז החסידות ברחוב אבינועם ילין בירושלים | במהלך ימי חול המועד סוכות ערך האדמו"ר את השולחנות הטהורים באוהל הענק שנהפך לסוכה לימים אלו, מתוך הוד והדר, כשבין לבין מנגנים החסידים עם כינורות לזכר שמחת בית השואבה (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, האדמו"ר שהתרגש לקדם את פני האורח הרם, כיבדו לשבת על כסאו, ובמהלך השיחה הרחיבו בסיפורי צדיקים והנהגות קודש מגדולי הצדיקים בחודשי אלול ותשרי | צפו בתיעוד מהביקור (חסידים)
אלפים נהרו השבוע אל מעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, לנחמו באבלו הכבד על פטירת אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | בין המנחמים: אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות מכל החוגים | ביום האחרון הגיע ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, והקים את האדמו"ר מימי השבעה כנהוג | צפו בתיעוד ענק מתוך בית האבלים (חסידים)
דרמה של ממש התרחשה אמש סביב מקום קבורתו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | במשך שעות ארוכות, התעורר ויכוח סוער בתוך המשפחה לגבי מקום הקבורה המועדף | מקורבים העלו טענה כי האדמו"ר המנוח הביע בחייו את רצונו שלא להיטמן ב'הר הזיתים' | כל הפרטים סביב הדרמה והתערבות האדמו"רים מבני המשפחה (חסידים)
מסע הלוויית האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל יצא הערב מהיכל בית מדרשו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים. אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, הורה להכין מקום מכובד באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם ייטמן לצד אביו הרבי מקרעטשניף זצ"ל (דיין האמת)
בצל הדאגה למצב בריאותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, נחשף תיעוד נדיר של האדמו"ר מזמר בדבקות עליונה את הפיוט "זכרנו לחיים" באחת משמחות נישואי צאצאיו | המשיכו להעתיר לרפואתו השלימה בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בלב ירושלים קרא האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, את מגילת 'איכה' בליל תשעה באב, כמנהג ישראל ביום זה, המבוסס על הפסוק "בכה תבכה בלילה", בביהמ"ד שררה אווירה של אבל, כשרק אור מעומעם לאור נרות בלבד האיר את המקום | האדמו"ר המשיך לאחר קריאת המגילה, באמירת קינות ופיוטים המתארים את חורבן בית המקדש וצרות נוספות שפקדו את עם ישראל לאורך הדורות (חסידים)
האדמו"ר מסטרופקוב חגג בשמחה גדולה את שמחת ה'שבע ברכות' לנכדו החתן בהיכל בית מדרשו בירושלים, לאחר שנאלץ לפספס את החתונה עצמה בשל סגירת השמים בישראל, מה שגרם לו להיתקע בקפריסין| בסיום השמחה רקד ריקודי קודש לפני הכלה והחתן (חסידים)