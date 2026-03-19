האדמו"ר מקרעטשניף י-ם הגיע אמש (רביעי) לעיר בית שמש למעמד קביעת מזוזה בבית חתנו, האדמו"ר מאלעסק.

לאחר קביעת המזוזה ערך הרבי שולחן 'לחיים', במהלכו נשא דברי חיזוק ועמד על המעלה הגדולה של חנוכת הבית ביום הקמת המשכן - ראש חודש ניסן, ובפרט כשמדובר בבית המוקדש להכנסת אורחים וגמילות חסדים. בסיום דבריו בירך האדמו"ר בחמימות את חתנו, האדמו"ר מאלעסק, שיזכה להמשיך להרביץ תורה ולהנהיג את עדתו ביתר שאת וביתר עוז.

בהמשך הביקור, הגיע האדמו"ר לרחוב הסמוך כדי לעמוד מקרוב על התקדמות עבודות הבנייה בשטח שבו נבנה בית המדרש החדש של חסידי אלעסק. האדמו"ר התבונן בתוכניות ובעבודות בשטח, ובירך לקראת מעמד הנחת אבן הפינה שיזכו להשלים את בניית משכן הקבע ולהרחיב את גבולי הקדושה ללא כל עיכוב.