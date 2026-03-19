ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בעיר בית שמש, שם קבע מזוזה בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק | בשיחת הקודש בטיש הלחיים עמד הרבי על חשיבות הקמת בית של תורה וחסד, בהמשך סייר בשטח הבנייה של בית המדרש החדש שיוקם עבור החסידים בעיר (חסידים)
בביהמ"ד אלעסק בבורו פארק נחגגה שמחת שבע ברכות מרכזית לרגל נישואי בן האדמו"ר, עם נכדת האדמו"ר מסאטמאר. אורח הכבוד שהפתיע והופיע בשמחה היה הגה"צ רבי בעריש מייזליש, אב"ד סאטמאר בורו פארק, שהשתתף בשמחה לצד עוד רבנים ואדמו"רים נוספים מהעיר (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר במרכז ויליאמסבורג נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הרה"צ רבי יואל טייטלבוים, עם בן האדמו"ר מאלעסק | צפו בתיעוד (חסידים)
בהתרוממות הרוח ובצהלת חסידים ערך האדמו"ר מקרעטשניף י-ם את שולחנו הטהור ביום פורים דמוקפין חומה | לצידי האדמו"ר הסבו חתניו האדמו"רים מפיטסבורג ואלעסק | כטוב לב המלך ביין, נעמד הרבי על כסאו ועודד את השירה בעוז ובתעצומות מתוך להבת אש קודש | בהמשך הציגו פרחי החסידים 'פורים שפיל' על השולחן כנהוג בחצרות הקודש (חסידים)
בבית המדרש במעונם המיתולוגי של אדמו"רי בית סאטמר, נחוגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מהר"י מסאטמר, עב"ג החתן, בנו של האדמו"ר מאלעסק | במהלך השמחה ערך האדמו"ר את סדר התנאים והקניין כנהוג, והמשתתפים הנעימו בזמר ושיר (חסידים)