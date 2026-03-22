ביום חנוכת המשכן, ראש חודש ניסן, חגגו בשכונת פרדס כץ את מעמד חנוכת הבית והכנסת ספרי התורה לבית המדרש הגדול של קהילת 'מנין אברכים' | את המעמד הנשגב, בראשות רב הקהילה הרה"ג ר' יעקב וינפלד, פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שבא לחלוק כבוד לתורה וללומדיה ביום חגם (חרדים)
ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בעיר בית שמש, שם קבע מזוזה בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק | בשיחת הקודש בטיש הלחיים עמד הרבי על חשיבות הקמת בית של תורה וחסד, בהמשך סייר בשטח הבנייה של בית המדרש החדש שיוקם עבור החסידים בעיר (חסידים)
במעמד רב רושם בראשות הגה"צ גאב"ד מאקאווא ובהשתתפות גלריית אדמו"רים ורבנים, נקבעו המזוזות בשערי בית המדרש של חסידי מאקאווא באלעד • במעמד שולבה סעודת ההילולא המרכזית למייסד הקהילה הגה"צ רבי יוסף אשר אנשיל לעמבערגער זצ"ל • צפו בתיעוד (חסידים)
שבעה עשורים לאחר שהונחה אבן הפינה לקרית צאנז על ידי הרה"ק בעל ה'שפע חיים' זיע"א, חנך בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מצאנז, את מחלקת "יולדות ג'" הממוגנת והחדשנית • חשיפת 'לניאדו': כבר בתקופה המתוחה טרום פרוץ המלחמה, הורה האדמו"ר למהר ולהשלים את בניית האגף הממוגן למען ביטחון היולדות • "לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים" (חרדים)
לאחר שנים של בנייה ועמל, יחגגו ביום שני הקרוב בקהילת מאקאווא באלעד את חנוכת מבנה הקבע "נחלת אשר" • המעמד ישולב בסעודת ההילולא וסיום הש"ס לעילוי נשמת המייסד, אב"ד מאקאווא אלעד הגה"צ רבי יוסף אשר אנשיל לעמבערגר זצ"ל • כל הפרטים (חסידים)
מעמד מכונן בחסידות טעמשוואר אלעד שחנכה ברוב פאר והדר את בניין המוסדות המפואר הכולל מקווה, שטיבלאך והיכל תורה • במהלך המעמד נחגגה שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר עם נכד האדמו"רים מקרלין סטולים ודז'יקוב ויז'ניץ • הגיסים לבית זוטשקא הגיעו לסיור מיוחד והתפעלו מהפרויקט האדיר של גיסם | סיקור ותיעוד (חסידים)
עיה"ק טבריה לבשה חג, האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה בעיר בימי השובב"ים, חנך ברגשי קודש את מבנה התלמוד תורה החדש עבור הקהילה המעטירה המתפתחת בעיר ומונה כבר עשרות משפחות | במרכז המעמד המרומם, כתב האדמו"ר אות בספר תורה חדש שייכנס לבית מדרשו בטבריה, ונשא דברות קודש ודברי הדרכה לחיזוק מבצר החינוך הטהור בעיר | הצלם א. אייזנבאך תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר ואב"ד החסידות בירושלים השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע אתמול (שני) לתפילת שחרית בהיכל הישיבה במושב קוממיות. לאחר התפילה מסר הרב שיחת חיזוק וחנך את מקווה הטהרה המהודר שנבנה במתחם הישיבה | א. אייזנבאך הצטרף לתפילה ומגיש גלריה; כמו כן מצורפים תיעודים מהשבת המרוממת שערך הרב בקרב החסידים בבית שמש (חסידים - עולם הישיבות)
במעמד רבנים ומרביצי תורה, התקיים טקס חנוכת אגף חדש בישיבת אורחות חיים בבני ברק | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן | האגף הוקם לזכרו של הרב משה קירזון זצ"ל מרמ"י הישיבה (חרדים)
ברגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ מזוזות בפתח בניין הענק של תלמוד התורה החדש של החסידות במרכז העיר בית שמש | הרבי סייר בכל הבניין והביע רגשי לבבו לפני השי"ת על כל הטוב אשר זוכים לחנך את דור העתיד בדרך ישראל סבא קדישא | צפו בתיעוד (חסידים)
בשיכון ה' בבני ברק התאספו המונים אמש בצאת השבת לחגוג את מעמד חנוכת הבית לבית המדרש 'דרכי אב' | בית המדרש הוקם בנדבת ר' יוסף לודמיר, לזכר אביו רבי אברהם בנימין ז"ל, שיום היארצייט שלו חל ביום זה | במעמד השתתפו רבנים וראשי ישיבות, שחלקם אף נשאו דברים לכבוד המעמד | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד מרשים וברוב פאר והדר התקיים השבוע בבית שמש מעמד חנוכת מבנה החדש של תלמוד תורה 'ברכת יצחק' העומד תחת נשיאות הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני | במעמד השתתפו רבני העיר בית שמש, לצד עסקנים ואישי ציבור בכירים | צפו בתיעוד (חרדים)
בקהילת האברכים בנתיבות חגגו השבוע במעמד רב רושם את חנוכת ״קרית מפעלות החינוך״ הכוללים ת״ת 'מוסדי עולם' לבנים ובית יעקב 'כתר' לבנות • המעמד הוא המשך לביסוס והתעצמות מוסדות וקהילות האברכים בעיר | צפו בתיעוד (חרדים)
תחושת התחדשות המלוכה בחצה"ק באבוב 45, וזאת לאחר שחנכו ברוב פאר והדר את המרכז העולמי בל בורו פארק, בימים האחרונים חנך האדמו"ר את בנייני הישיבות, ישיבה קטנה 'תפארת שלמה' וישיבה קטנה 'קדושת שלמה' | האדמו"ר סייר במבני החינוך החדשים, יחד עם גיסו הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות, ויחד קבעו מזוזות ברוב רגש | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים עם הנגידים שעמדו לימין הקודש (חסידים - עולם הישיבות)