ברוב עם ובהתרוממות רוח, בראשות הגה"צ גאב"ד מאקאווא ובהשתתפות אדמו"רים ורבנים, נחגג מעמד קביעת המזוזות ופתיחת שערי היכלי התורה והתפילה "נחלת אשר" דחסידי מאקאווא באלעד. המעמד שולב בסעודת הילולא רבא לזכרו של מייסד הקהילה, הגה"צ רבי יוסף אשר אנשיל לעמבערגער זצ"ל, אשר על שמו ולזכרו הוקם הבית הגדול, העומד כיום בראשות בנו, אב"ד הקהילה הרה"ג ר' אברהם מתתיהו לעמבערגער.

את שולחן המזרח פיארו בנוכחותם רבני העיר: הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן - רב העיר אלעד; הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר - אב"ד ויז'ניץ אלעד; הגאון רבי ישראל זושא הורוביץ, רב קהילות החסידים באלעד, והאדמו"ר מנדבורנה אלעד. לצדם פיארו את המעמד האדמו"רים ממכנובקא בעלזא, נחלת אהרן, לייפניק, זוטשקא אמסנא, לוצק, זוועהיל ובערגסאז; הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם - ראש ישיבות צאנז; הגה"צ רבי סיני הלברשטאם - רבה של שיכון ג' בבני ברק; והרה"ג רבי משה חיים לאו - רב העיר נתניה, ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול. יחד עמם השתתפה שורה ארוכה של רבני קהילות ואישי ציבור שבאו לחלוק כבוד לקהילה ביום חגה.